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    В Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы. На Дворцовой площади растянули гигантскую георгиевскую ленту

    В Петербурге 1 апреля прошла первая репетиция Парада Победы. На Дворцовой площади военнослужащие ЗВО и Северо-Западного округа Росгвардии в составе сводного оркестра отработали выход, строевые приемы при передвижении и на месте, а также исполнение маршей и государственного гимна РФ.

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    автор видео Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    Одновременно с этим у стен здания Главного штаба люди в гражданском растягивали гигантскую георгиевскую ленту около трех метров шириной, формируя из нее букву Z — символ специальной операции на Украине. По подсчетам корреспондента «Фонтанки», оказавшегося у Эрмитажа 1 апреля, в этом принимали участие не менее 80 человек. Предположительно, оба события не связаны друг с другом.

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    Добавим, что 9 мая 2022 года состоится 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в этот день в Петербурге помимо парада проходили музыкальные концерты, музеи принимали гостей, а кинотеатры показывали тематические фильмы.

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    Комментарии (8)

    Alex527
    Почему это надо делать 1 апреля?
    261933141
    "С 04.03.2022 по 30.04.2022 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 100 человек... а также посещение гражданами данных мероприятий..."
    "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, -

    наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок."
    267086865
    И все без масок, нарушают...масочный режим в Питере не отменен.
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