В Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы. На Дворцовой площади растянули гигантскую георгиевскую ленту

автор видео Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Одновременно с этим у стен здания Главного штаба люди в гражданском растягивали гигантскую георгиевскую ленту около трех метров шириной, формируя из нее букву Z — символ специальной операции на Украине. По подсчетам корреспондента «Фонтанки», оказавшегося у Эрмитажа 1 апреля, в этом принимали участие не менее 80 человек. Предположительно, оба события не связаны друг с другом.
Добавим, что 9 мая 2022 года состоится 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в этот день в Петербурге помимо парада проходили музыкальные концерты, музеи принимали гостей, а кинотеатры показывали тематические фильмы.