В параде Победы на Красной площади будут участвовать более десяти тысяч человек

В параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц военной техники и вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 22 марта на коллегии Минобороны, передает пресс-служба оборонного ведомства.



Шойгу также сказал, что в этом году 9 Мая парады пройдут в 28 городах России. Всего в них будет участвовать более 55 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники.



В 2022 году в параде Победы на Красной площади в Москве принимали участие в том числе и военнослужащие, которые прибыли из зоны боевых действий на Украине. Воздушную часть парада отменили из-за погоды. В парадных коробках маршировали 11 тысяч человек, также проехала 131 единица техники.

