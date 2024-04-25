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    Стало известно, как будет выглядеть оформление Петербурга ко Дню Победы

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    Украшений ко Дню Победы в Петербурге в 2024 году станет больше, чем раньше. Особое внимание уделят удаленным районам города, таким как Пушкинский, Колпинский и Петродворцовый. Об этом 25 апреля сообщил председатель комитета по печати Петербурга Владимир Рябовол во время пресс-конференции в ТАСС.

    В 2024 году администрация Петербурга использует для оформления города к 9 мая больше 16 тысяч праздничных элементов. Это будут гербы и флаги городов воинской славы, городов-героев, изображения орденов и штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Будут использованы также серии плакатов «Народная победа», «Герои Советского Союза» и плакаты с портретами еще живых ветеранов ВОВ. Ими займут больше 500 сторон рекламных конструкций в Петербурге. Будут задействованы и электронные рекламные табло. На некоторых из них запланированы трансляции поздравительных роликов. Традиционно будет украшен к празднику и общественный транспорт.

    Фото: Презентация комитета по печати и взаимодействию со СМИ СПб
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    Праздничное оформление будет выдержано в едином для города стиле, используют также элементы дизайна, разработанного на уровне федерации.

    «Мы старались сделать так, чтобы та атмосфера, то настроение, гордость за наше Отечество пришла в каждый дом», — отметил председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

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    Ранее «Фонтанка» показала первую сводную репетицию Парада Победы.

    Фото: Презентация комитета по печати и взаимодействию со СМИ СПб

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