Стало известно, как будет выглядеть оформление Петербурга ко Дню Победы

Украшений ко Дню Победы в Петербурге в 2024 году станет больше, чем раньше. Особое внимание уделят удаленным районам города, таким как Пушкинский, Колпинский и Петродворцовый. Об этом 25 апреля сообщил председатель комитета по печати Петербурга Владимир Рябовол во время пресс-конференции в ТАСС.



В 2024 году администрация Петербурга использует для оформления города к 9 мая больше 16 тысяч праздничных элементов. Это будут гербы и флаги городов воинской славы, городов-героев, изображения орденов и штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Будут использованы также серии плакатов «Народная победа», «Герои Советского Союза» и плакаты с портретами еще живых ветеранов ВОВ. Ими займут больше 500 сторон рекламных конструкций в Петербурге. Будут задействованы и электронные рекламные табло. На некоторых из них запланированы трансляции поздравительных роликов. Традиционно будет украшен к празднику и общественный транспорт.