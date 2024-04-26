«Крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам за организацию убийства бизнесмена Пхиденко

Приморский краевой суд признал «крабового короля» Олега Кана виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33 , ч. 2 ст. 105 УК ) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмена, находящегося в международном розыске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили 26 апреля «Интерфаксу» в управлении Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.



Валерий Пхиденко также занимался ловлей краба. Суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве в 2020 году.



В марте этого года, уточняет РБК, адвокаты Кана сообщили о смерти своего доверителя, попросив закрыть уголовное дело. В реестре наследственных дел появилась информация о смерти человека, данные которого полностью совпадают с данными «крабового короля». Согласно базе, он скончался 14 февраля этого года. Также суду было представлено свидетельство о смерти из Великобритании. Генпрокуратура назвала эту информацию инсценировкой, поскольку в органах ЗАГС таких сведений нет, а родственники Кана туда не обращались.