«Крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам за организацию убийства бизнесмена Пхиденко

Приморский краевой суд признал «крабового короля» Олега Кана виновным в организации убийства по найму
Валерий Пхиденко также занимался ловлей краба. Суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве в 2020 году.
В марте этого года, уточняет РБК, адвокаты Кана сообщили о смерти своего доверителя, попросив закрыть уголовное дело. В реестре наследственных дел появилась информация о смерти человека, данные которого полностью совпадают с данными «крабового короля». Согласно базе, он скончался 14 февраля этого года. Также суду было представлено свидетельство о смерти из Великобритании. Генпрокуратура назвала эту информацию инсценировкой, поскольку в органах ЗАГС таких сведений нет, а родственники Кана туда не обращались.