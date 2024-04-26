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    «Крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам за организацию убийства бизнесмена Пхиденко

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    Приморский краевой суд признал «крабового короля» Олега Кана виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмена, находящегося в международном розыске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили 26 апреля «Интерфаксу» в управлении Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

    Валерий Пхиденко также занимался ловлей краба. Суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве в 2020 году.

    В марте этого года, уточняет РБК, адвокаты Кана сообщили о смерти своего доверителя, попросив закрыть уголовное дело. В реестре наследственных дел появилась информация о смерти человека, данные которого полностью совпадают с данными «крабового короля». Согласно базе, он скончался 14 февраля этого года. Также суду было представлено свидетельство о смерти из Великобритании. Генпрокуратура назвала эту информацию инсценировкой, поскольку в органах ЗАГС таких сведений нет, а родственники Кана туда не обращались.

    Олег Кан — известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и другие морепродукты.

    В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тысяч тонн живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии следствия, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию по стоимости значительно превышающей задекларированную.

    В марте суд взыскал с Кана и ряда других ответчиков 358,7 млрд руб. за ущерб «водным биологическим ресурсам». Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси общей стоимостью 21,8 млрд руб.

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