Адвокаты сообщили, что «крабовый король» Кан умер. Генпрокуратура считает это инсценировкой

Крупный рыбопромышленник Олег Кан, которого называют дальневосточным «крабовым королем», объявлен в розыск по делу об убийстве и контрабанде на 2,6 млрд рублей. Адвокаты попросили закрыть дело, заявив, что он скончался. Обвинение не верит.
Как сообщает 21 марта ТАСС, во время заседания арбитражного суда представитель Генпрокуратуры заявил, что смерть Кана — это инсценировка. Загсы Петербурга и Сахалинской области представили справки, что смерть Кана не регистрировалась. Его родственники в органы ЗАГС не обращались, хотя законодательство обязывает это делать, в случае если становится известно о смерти.
«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заявил представитель Генпрокуратуры.
«Действия представителя ответчика по поводу создания ложного представления о том, что Кан якобы мертв, мы расцениваем как инсценировку», — повторил представитель надзорного органа.
Адвокат Олег Суханов позже сообщил ТАСС, что адвокаты передали в канцелярию Арбитражного суда Приморского края свидетельство о смерти Кана.
По версии следствия, в 2010 году основатель компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как казалось Кану, покушался на его жизнь. Также в судах рассматриваются иски Генеральной прокуратуры РФ о взыскании почти 400 млрд рублей с Кана и другого предпринимателя — Дмитрия Дремлюги. В декабре 2018 года у ближайшего окружения Кана начались обыски, а сам он, по данным СМИ, покинул Россию. Как сообщалось, мероприятия в Южно-Сахалинске проходили в рамках уголовного дела, которое возбудили после выхода в эфир на канале «Россия» фильма «Крабовая ловушка-2». По версии следователей, компания, которой руководит Кан, занималась незаконным экспортом морских деликатесов. Кану была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в международный розыск. Весной 2020 года Кан, живший на тот момент в Юго-Восточной Азии, написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину — «Фонтанка» рассказывала об этом.