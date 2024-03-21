Адвокаты сообщили, что «крабовый король» Кан умер. Генпрокуратура считает это инсценировкой

Крупный рыбопромышленник Олег Кан, которого называют дальневосточным «крабовым королем», объявлен в розыск по делу об убийстве и контрабанде на 2,6 млрд рублей. Адвокаты попросили закрыть дело, заявив, что он скончался. Обвинение не верит.

Как сообщает 21 марта ТАСС, во время заседания арбитражного суда представитель Генпрокуратуры заявил, что смерть Кана — это инсценировка. Загсы Петербурга и Сахалинской области представили справки, что смерть Кана не регистрировалась. Его родственники в органы ЗАГС не обращались, хотя законодательство обязывает это делать, в случае если становится известно о смерти.



«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заявил представитель Генпрокуратуры.



«Действия представителя ответчика по поводу создания ложного представления о том, что Кан якобы мертв, мы расцениваем как инсценировку», — повторил представитель надзорного органа.

Адвокат Олег Суханов позже сообщил ТАСС, что адвокаты передали в канцелярию Арбитражного суда Приморского края свидетельство о смерти Кана.

