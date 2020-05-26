«Крабовый король» написал Бастрыкину, уповая на популярность Собчак. В контексте его бед прозвучала фамилия зятя Тимченко
Олег Кан, которого в СМИ называют «крабовым королем», написал письмо председателю следственного комитета Александру Бастрыкину, уповая на честное расследование. Основатель компаний, в которых намеревалась купить долю Ксения Собчак, рассчитывает на популярность телеведущей.
С живущим в Юго-Восточной Азии основателем компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» 26 мая поговорил корреспондент «Ведомостей». Олег Кан объяснил, что написал Бастрыкину в том числе из-за сделки с Собчак, так как шум вокруг ее бизнес-интересов может повлиять на объективность расследования. Бизнесмен утверждает, что в последние годы никак не участвовал в жизни основанных им компаний и его заочный арест по обвинению в контрабанде и организации убийства не должен был повлиять на сделку с Собчак. Как сообщалось ранее, суд заблокировал покупку из-за уголовного преследования Кана.
В интервью он также рассказал, что в 2018 году, когда в СМИ поднялся шум вокруг его компаний и были возбуждены уголовные дела, его бизнес хотел купить владелец Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и зять миллиардера Геннадия Тимченко Глеб Франк. «Франк в первую встречу предложил купить
Представитель Франка подтвердил переговоры между бизнесменами в 2018 году, но отметил, что за сюжетами о нем стоит свобода «журналистской деятельности, базирующейся на открытой и общедоступной информации». «Кан — вне периметра наших интересов», — добавил он.
Кан уехал из страны, а в октябре 2019 г. существенная часть квот на вылов краба была продано на аукционах компании Франка. Основанный «Крабовым королем» бизнес лишился около половины своих квот и в их новом распределении не участвовал.