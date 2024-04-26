На депутата ЗакСа Вишневского* составили протокол об участии в работе нежелательной организации

В отношении депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского* составили административный протокол по статье
Парламентария подозревают в участии в деятельности движения «Голос»**. Оно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами»***, которая была в 2021 году признана нежелательной организацией.
В СМИ появились сообщения, что депутат сегодня покинул территорию России. Однако «Фонтанке» уточнили в «Яблоке», что Борис Вишневский уехал в заранее запланированный отпуск.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Признано Минюстом РФ иностранным агентом.
*** Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории России.