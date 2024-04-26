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    На депутата ЗакСа Вишневского* составили протокол об участии в работе нежелательной организации

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    15 комментариев

    В отношении депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского* составили административный протокол по статье 20.33 КоАП «Участие в деятельности нежелательной организации». Такую информацию подтвердили «Фонтанке» в городском отделении партии «Яблоко».

    Парламентария подозревают в участии в деятельности движения «Голос»**. Оно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами»***, которая была в 2021 году признана нежелательной организацией.

    В СМИ появились сообщения, что депутат сегодня покинул территорию России. Однако «Фонтанке» уточнили в «Яблоке», что Борис Вишневский уехал в заранее запланированный отпуск.


    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
    ** Признано Минюстом РФ иностранным агентом.
    *** Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории России.

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    Деятельность нежелательной организацииЗакС ПетербургаБорис Вишневский
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ27
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    Комментарии 15

    28030352926 Апр 2024 в 23:26
    Поделом.
    +1−9
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