На депутата ЗакСа Вишневского* составили протокол об участии в работе нежелательной организации

В отношении депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского* составили административный протокол по статье 20.33 КоАП «Участие в деятельности нежелательной организации». Такую информацию подтвердили «Фонтанке» в городском отделении партии «Яблоко».

Парламентария подозревают в участии в деятельности движения «Голос»**. Оно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами»***, которая была в 2021 году признана нежелательной организацией.

В СМИ появились сообщения, что депутат сегодня покинул территорию России. Однако «Фонтанке» уточнили в «Яблоке», что Борис Вишневский уехал в заранее запланированный отпуск.