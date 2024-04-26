В Эрмитаже пройдёт выставка к 100-летию раскопок погребений хунну

Экспозиция займёт три зала на третьем этаже Зимнего дворца, вы увидите древние предметы, исторические документы и фотографии, связанные с изучением ноин-улинских курганов. Одновременно с временной выставкой Эрмитаж откроет обновлённый зал постоянной экспозиции «Археологический памятник Ноин-Ула» (№367).



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Археологический памятник, о котором пойдёт речь на выставке, находится на севере современной Монголии, в ста двадцати километрах к северу от Улан-Батора. Впервые о захоронениях в горах Ноин-Ула стало известно в 1913 году, когда в один из курганов случайно попал инженер золотодобывающей компании «Монголор» А.Я. Баллод. 24 марта 1924 года монголо-тибетская экспедиция под руководством исследователя Петра Козлова приступила к раскопкам. Специалисты обнаружили богатые захоронения знати кочевого народа хунну III века н.э. — I века до н.э. Глубина захоронений более десяти метров и специфика древних обрядов способствовали хорошей сохранности памятников: деревянных гробниц, положенных в могилы вещей — тканей, тончайшей вышивки, войлочных надгробных ковров, лакированных чашечек, золотых и серебряных изделий, деталей колесниц и конской упряжи.



Это были захоронения кочевой знати в сопровождении воинов-«охранников». Древние кладбища создавались несколько десятилетий, там погребены два-три поколения людей. В могилах кочевников часто сопровождали дорогие изделия из Китая: лакированные изделия, нефритовые пластины, украшения из драгоценных металлов и камней, бронзовые сосуды. Гробницы были украшены китайскими шёлковыми тканями, иногда встречались даже расписанные лакированные гробы.



Сейчас так называемый феномен Ноин-Улы продолжают осмыслять в научном сообществе, а находки хранятся в музеях России и Монголии. Открывать выставку в Зимнем дворце будет зал памяти Петра Козлова (№351), ведь проект посвящён в том числе 160-летию со дня рождения исследователя. В зале №352 вы увидите сами предметы из ноин-улинской коллекции, большую часть которых музей впервые представит зрителям: предметы мужского и женского костюмов, детали деревянных гробниц, элементы убранства погребальных камер. В зале №353 вас будут ждать фотографии современных раскопок и находок, которые сейчас хранятся в музеях Монголии.



Выставка «Археологический феномен. Между прошлым и будущим» пройдёт на третьем этаже Зимнего дворца, в залах №351–353, с 27 апреля по 29 сентября 2024. 0+

