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    Набиуллина объяснила, почему высокие зарплаты — зло

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    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России хватит денег на высокие зарплаты, но это спровоцирует инфляцию, сообщает 26 апреля РИА Новости.

    Для чрезмерного количества обращающихся в стране денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, отметила Набиуллина, поэтому политика Центробанка направлена на ограничение чрезмерного спроса и стимулирование роста сбережений, приводит издание слова главы ЦБ.

    Рост номинальных зарплат, который отмечается в стране с начала 2023 года, объясняется дефицитом трудовых ресурсов, и чтобы привлечь квалифицированные кадры, работодатели вынуждены повышать зарплаты, объяснила Набиуллина. Чтобы избежать влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда, отметила она.

    В пятницу ЦБ РФ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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