Набиуллина объяснила, почему высокие зарплаты — зло

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России хватит денег на высокие зарплаты, но это спровоцирует инфляцию, сообщает 26 апреля РИА Новости.

Для чрезмерного количества обращающихся в стране денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, отметила Набиуллина, поэтому политика Центробанка направлена на ограничение чрезмерного спроса и стимулирование роста сбережений, приводит издание слова главы ЦБ.



Рост номинальных зарплат, который отмечается в стране с начала 2023 года, объясняется дефицитом трудовых ресурсов, и чтобы привлечь квалифицированные кадры, работодатели вынуждены повышать зарплаты, объяснила Набиуллина. Чтобы избежать влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда, отметила она.