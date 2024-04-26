Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом
«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — комментирует решение Центробанк.
Кроме того, регулятор заметно повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год — до 15–16% после 13,5–15,5% в феврале. Прогноз на 2025 году также повышен — до 10–12% с 8–10%.
Из этого можно сделать вывод, что ЦБ понадобится еще более длительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в следующем году. На конец текущего года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 4,3–4,8% вместо 4,0–4,5%, как было по итогам предыдущего заседания совета директоров 22 марта.
В своем заявлении по итогам сегодняшнего заседания Центральный банк обращает внимание на то, что в апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, а ценовые ожидания предприятий, наоборот, немного выросли после нескольких месяцев снижения. Экономика России продолжает расти быстрее прогнозов, значительно отклоняясь от траектории сбалансированного роста. В результате ЦБ значительно повысил прогноз по ВВП на конец 2024 года: с 1–2% до 2,5–3,5%.
Рост экономики происходит на фоне высокой активности потребителей, обусловленную ростом зарплат. При этом на рынке труда ситуация не улучшается — дефицит кадров в большинстве отраслей только растет.