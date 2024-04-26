Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом 26 апреля сообщается в релизе регулятора.



«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — комментирует решение Центробанк.

Кроме того, регулятор заметно повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год — до 15–16% после 13,5–15,5% в феврале. Прогноз на 2025 году также повышен — до 10–12% с 8–10%.