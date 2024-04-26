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    Польша предлагает подвинуть западную ПРО к Калининграду

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    Польша хотела бы передвинуть западную систему противоракетной обороны (ПРО) ближе к Калининградской области РФ. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая в соцсетях на вопросы посетителей профиля партии «Гражданская платформа».

    Сикорский назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

    «Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию <...> то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — цитирует заявление Сикорского РИА Новости.

    Напомним, президент России Владимир Путин в начале февраля заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что угроза со стороны России для Польши — это «фальшивка». По словам президента, единственный вариант для конфликта с Польшей состоит в том, что она сама нападет на Россию.

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