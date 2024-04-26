Польша предлагает подвинуть западную ПРО к Калининграду

Польша хотела бы передвинуть западную систему противоракетной обороны (ПРО) ближе к Калининградской области РФ. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая в соцсетях на вопросы посетителей профиля партии «Гражданская платформа».

Сикорский назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».



«Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию <...> то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — цитирует заявление Сикорского РИА Новости.