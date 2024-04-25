«Коммерсант»: двоих военнослужащих задержали за убийства в зоне СВО. Трупы жертв они пытались сжечь и подорвать гранатами

В Херсонской области задержали военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, обвиняемых в убийстве нескольких человек. Об этом стало известно 25 апреля из материала «Коммерсанта».

По предварительной информации, оба служили в 144-й мотострелковой бригаде и могли совершить преступления на почве алкогольного опьянения. Осипов и Кайгородцев были задержаны по горячим следам после убийства женщины в селе Подо-Калиновка и написали явки с повинной. Причем помимо жительницы Подо-Калиновки они, по их собственному признанию, убили главу администрации соседнего поселка Абрикосовка Любовь Тымчак и своего сослуживца. Все трупы они пытались сжечь при помощи горючего и подорвать при помощи гранат.