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    Reuters: Эрдоган 9 мая не поедет в США

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в США на 9 Мая. Об этом 26 апреля сообщает Reuters. По данным агентства, Эрдоган должен был встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, но отложил визит.

    Как уточняет Reuters, поездку отменили из-за перемен в графике турецкого лидера. Встреча президентов Турции и Соединенных Штатов должна была стать первой с 2019 года. В то же время агентство отмечает, что о визите Эрдогана в США официально не сообщалось.

    «Отношения между США и Турцией долгое время были напряженными из-за разногласий <...> Несмотря на то, что они оттаяли с тех пор, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО в начале этого года, напряженность вокруг Сирии и России, а также войны в Газе сохраняется», — пишет Reuters.

    Напомним, еще зимой сообщалось о подготовке встречи Эрдогана и Владимира Путина. Однако в конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов (15–17 марта 2024 года) Путин в Турцию точно не поедет.

    17 апреля Песков рассказал, что графики президентов России и Турции пока не удается согласовать. Это мешает назвать точную дату официального визита российского лидера в Анкару.

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    Реджеп Тайип Эрдоган
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