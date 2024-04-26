Reuters: Эрдоган 9 мая не поедет в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в США на 9 Мая. Об этом 26 апреля сообщает Reuters. По данным агентства, Эрдоган должен был встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, но отложил визит.



Как уточняет Reuters, поездку отменили из-за перемен в графике турецкого лидера. Встреча президентов Турции и Соединенных Штатов должна была стать первой с 2019 года. В то же время агентство отмечает, что о визите Эрдогана в США официально не сообщалось.

«Отношения между США и Турцией долгое время были напряженными из-за разногласий <...> Несмотря на то, что они оттаяли с тех пор, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО в начале этого года, напряженность вокруг Сирии и России, а также войны в Газе сохраняется», — пишет Reuters.