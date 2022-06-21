На ПМЭФ поговорили о высоком: появятся ли в Петербурге новые доминанты

В последний день ПМЭФ-2022 Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры инициировал дискуссию об архитектурных доминантах, главной из которых является колокольня Смольного собора. Фонд продолжает обсуждать возможность строительства, несмотря на то, что пока для этого нет юридических оснований.



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Илья Козлов отметил, что Фонд создавался не ради одного проекта по колокольне Смольного — на его счету восстановление ряда объектов на Дальнем Востоке, в Астрахани, на Синявинских высотах. В Петербурге Фонд сосредоточился на воссоздании церквей, которые были расположены вдоль Невы и выступали архитектурными доминантами. Так, первым был построен храм Святой Троицы — Архиерейское подворье на Октябрьской набережной, завершается восстановление Скорбященской церкви на проспекте Обуховской обороны. Следующий проект, за который планируется взяться Фонд — восстановление храма Бориса и Глеба на Синопской набережной, разрушенного в 1975 году.



Четвертой архитектурной доминантой вдоль Невы, предполагает Фонд, и должна стать колокольня Смольного собора, задуманная Растрелли. Ее строительству, по мнению Фонда, помешала цепочка исторических событий — семилетней войны, недостатка финансирования, смерти Елизаветы Петровны, отъезда Растрелли из России.

В поисках утраченного

Председатель городского Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров отметил, что спорить с необходимостью восстановления разрушенных храмов никто не будет, и этим занимается также город — в частности, идет восстановление Покровской церкви на Боровой улице, которая постепенно обретает исторический облик.



По его словам, в Законе Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…» есть перечень доминант, рекомендованных к воссозданию — всего 17 объектов, включая Борисоглебскую церковь.

Что касается колокольни Смольного собора, то для реализации этого проекта есть серьезное препятствие — федеральное законодательство полностью запрещает новое строительство на территории памятников культуры. Также Сергей Макаров заметил, что не все эксперты поддерживают идею. Он напомнил, что Петербург — первый российский объект, который вошел в список охраны ЮНЕСКО, и если будет принято решение о строительстве колокольни, то необходимо провести ряд процедур, чтобы не выпасть из этого списка.



Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Председатель Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Михаил Мамошин, академик архитектуры, вице-президент Региональной творческой общественной организации Союз Архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз Архитекторов» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Заместителя директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Андрей Мезилев Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Анна Хмелева, член попечительского совета Фонда Содействия восстановлению объектов истории и культуры, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Никита Явейн, руководитель «Архитектурной студии «44» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Анна Хмелева, член попечительского совета Фонда Содействия восстановлению объектов истории и культуры, депутат Законодательного собрания Ленинградской области подчеркнула, что сейчас о колокольне Смольного говорится исключительно гипотетически, поскольку ни строительство, ни воссоздание невозможны с юридической точки зрения.



Анна Исакова, директор СПб ГБУ «Управление инвестиций» также подтвердила, что в настоящее время правовых оснований для строительства этого объекта нет.

Диалог о терминологии



В процессе обсуждения постоянно звучал вопрос — правильно ли говорить о воссоздании колокольни (которая была достроена только до второго этажа) или все-таки о ее строительстве «с нуля». По мнению Антона Иванова, заместителя председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, воссоздание — это инструмент, применяемый в чрезвычайных обстоятельствах — когда здание было утрачено во время войны, пожара, разрушено при большевиках. В остальных же случаях необходимо четко следовать законодательству. «Мы готовы включиться в обсуждение идеи колокольни, но пока этот проект невозможен по закону», — отметил он.



Более резко высказался Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По его словам, Фонд пошел по ложному пути, и говорить о воссоздании здесь нельзя — можно о новом строительстве по нереализованному проекту. Однако еще в 2020 году эксперты, включая совет ИКОМОС, высказались против строительства.

«Если есть желание что-то воссоздать, то, в первую очередь, в голову приходит храм на Сенной площади: есть проект, есть необходимость его воссоздания и необходимость привлечения средств», — считает Кононов.



Никита Явейн, руководитель «Архитектурной студии «44» привел еще несколько примеров соборов, которые могли бы быть восстановлены: Андрея Первозванного в Кронштадте, Церковь святого апостола Павла архитектора Захарова на проспекте Обуховской обороны и др. «Здесь же не воссоздание, — настаивает Явейн. — Сам Расстрелли приостановил работы по возведению колокольни, кроме того, у нас нет чертежей — есть только модель, а они сильно отличаются друг от друга». Явейн отметил, что в Петербурге плохо получается восстанавливать архитектуру в стиле барокко, и прежде, чем браться за такие проекты — необходимо сформировать школу воссоздания, чтобы это был не «новодел», куда за сутки выльют 10 тыс. кубов бетона, а действительно соответствие образцам прошлого.



Эксперты Фонда, напротив, настаивают, что воссоздание — уместный термин, поскольку существование Колокольни до второго яруса — доказанный факт, кроме того, если отказываться от этого термина, можно выяснить, что большинство воссозданий последних лет представляют собой так называемый «новодел». Тот же Спас на Сенной, по сути, тоже придется строить «с нуля».



Владимир Григорьев, президент Союза архитекторов России и бывший главный архитектор Петербурга высказал компромиссную мысль о том, что колокольню если и нужно строить, то не там, где она должна была находиться изначально. «Композиция собора поменяется очень сильно, да и находится он не совсем на Неве, — отметил он. — Есть несколько мест, где она смотрелась бы неплохо — рядом с садом на Неве, в районе Орловской развязки или рядом с гостиницей Охтинская, например».

В стиле барокко

«Речь идет о завершении феноменального ансамбля, — подчеркнул архитектор Михаил Мамошин. — И башня колокольни должна была стать его кульминацией, но не случилась». По его словам, в результате исследований был обнаружен фундамент, рассчитанный на создание самого высокого здания в Европе на тот момент. Кельнский собор, например, имел высоту 141 метр, а колокольня проектировалась высотой 171 метр. Есть и документы, чертежи, на основании которых была создана 3Д-модель колокольни, позволяющая представить, как она будет выглядеть с разных частей города.



Сейчас, по словам Михаила Мамошина, современные здания практически полностью закрыли вид на доминанту. И появление колокольни позволит вновь сделать Смольный центральным элементом этой части города.

Доктор архитектуры, профессор, академик РААСН, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Татьяна Славина идею поддержала:

«Сто лет прошло, как в Петербурге не построено ни одной доминанты. Большие штуки построены, но их признали градостроительными ошибками. 100 лет — это большой срок и то, что мы сегодня в 2022 году говорим о доминантах, это очень важно. Происходит некий поворот в истории и культуре Санкт-Петербурга — мы заинтересовались тем, что потеряли 100 лет назад, то что первым объектом становится колокольня Смольного собора правильно, потому что она самая высокая из всех возможных».



Сторонниками воссоздания колокольни выступают и представители церкви. Так, епархиальный архитектор Санкт-Петербургской епархии Дмитрий Борунов передал мнение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который считает, что колокольня нужна. «Смольный собор строился как часть единого монастырского комплекса, — рассказывает Борунов, — и если посмотреть на другие монастыри, храмы, то они развивались непрерывно. Например, ансамбль Троице-Сергиевой лавры состоит из зданий разных эпох и стилей. Но в какой-то момент это развитие заморозилось, застыло, и монастыри стали памятниками, а не живой средой». С таким же посылом выступил и Роман Муравьев, член совета по церковной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов. По его словам, строительство колокольни поддержит авторское решение и станет логичным завершением ансамбля.



Дмитрий Солонников, директор АНО «Институт современного государственного развития» рассказал, что хотя в целом за изменение ландшафта центральной части города, согласно опросу, высказываются лишь 11% горожан, но если спрашивать конкретно про колокольню, то позитивно к ее строительству относятся 45% опрошенных, еще 25% — негативно, а 35% — не определились с мнением. Впрочем, как отметили участники дискуссии, в данном случае важнее оказывается мнение активной части общества, а не большинства.

Резюмируя итоги дискуссии, заместитель директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Андрей Мезилев согласился, что это действительно будет новым строительством, что не делает колокольню менее значимой для города. Фонд готов рассматривать точки рядом для строительства колокольни — например, на площади Растрелли. Пока же Фонд продолжит работу над проектами внутри Смольного собора — идет воссоздание иконостаса, отремонтирована входная группа и подвальное пространство, которое можно использовать для проведения каких-то общественных мероприятий, а в подкупольном пространстве планируется создать музей «Ангелов».



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»