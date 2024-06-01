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    В Петербурге продлили жёлтый и оранжевый уровни опасности из-за погоды

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    В Петербурге продлён срок действия погодного предупреждения, поскольку грозы задерживаются в городе, но прохладнее пока не становится.

    Как сообщили в пресс-службе Смольного 1 июня, объявленный из-за аномальной жары оранжевый уровень будет действовать до 13 часов понедельника, 3 июня. На этот же срок продлён жёлтый уровень, который ввели в связи с ожидающимися местами грозами и градом.

    Кроме того, до 13 часов 2 июня объявлен жёлтый уровень пожарной опасности. «Сохранится высокая пожароопасность четвертого класса», — говорится в сообщении.

    Отмечалось, что среднесуточная температура в Петербурге на 7–10 градусов выше климатической нормы. Судя по прогнозам, рассчитывать на более прохладную погоду можно будет на следующей неделе.

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