В Петербурге продлили жёлтый и оранжевый уровни опасности из-за погоды

В Петербурге продлён срок действия погодного предупреждения, поскольку грозы задерживаются в городе, но прохладнее пока не становится.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 1 июня, объявленный из-за аномальной жары оранжевый уровень будет действовать до 13 часов понедельника, 3 июня. На этот же срок продлён жёлтый уровень, который ввели в связи с ожидающимися местами грозами и градом.



Кроме того, до 13 часов 2 июня объявлен жёлтый уровень пожарной опасности. «Сохранится высокая пожароопасность четвертого класса», — говорится в сообщении.

