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    В Петербурге объявили «оранжевый» и «жёлтый» уровни погодной опасности из-за жары и гроз

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    «Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности объявили в Петербурге из-за жары и ливней с грозами и градом. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

    «Оранжевый» уровень погодной опасности продлится до полудня 2 июня. Ожидается аномально жаркая погода на 7–10 градусов выше климатической нормы.

    «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 12 до 19 часов 1 июня в связи с ожидающимися местами грозами с ливнями и градом. Сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

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