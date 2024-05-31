В Петербурге объявили «оранжевый» и «жёлтый» уровни погодной опасности из-за жары и гроз

«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности объявили в Петербурге из-за жары и ливней с грозами и градом. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.



«Оранжевый» уровень погодной опасности продлится до полудня 2 июня. Ожидается аномально жаркая погода на 7–10 градусов выше климатической нормы.



«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 12 до 19 часов 1 июня в связи с ожидающимися местами грозами с ливнями и градом. Сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

