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    На Украине сообщили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Движение по плотине перекрыто

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    Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье находится в критическом состоянии после ракетного обстрела. Об этом 1 июня сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

    По его словам, речь даже не идет о выработке электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. Для того чтобы открыть проезд, будут проведены консультации со специалистами, инженерами, проектировщиками, которые смогут обеспечить безопасность движения.

    Днепровская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины.

    Ранее сегодня утром Минобороны России подтвердило масштабный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины: это было сделано, как утверждается, «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики».

    Уже тогда Укргидроэнерго в своем телеграм-канале сообщило, что в результате обстрела две гидроэлектростанции были повреждены и «оборудованию нанесен критический ущерб».

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    ДнепрогэсКритическое состояниеОбстрелИван Федоров
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