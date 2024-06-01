МЧС Петербурга предупреждает о сложной погоде в воскресенье. В прогнозе не только грозы

Аномальная жара продержится в Петербурге до конца недели, но купание в воскресенье может быть небезопасным: в прогнозе снова грозы.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 2 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, а местами — ливни, град и грозы. По данным Северо-Западного гидрометцентра, днём на улице будет до 29 градусов тепла. Ночью столбик термометра едва ли опустится ниже 15–17 градусов.

В МЧС предупреждают: во время грозы не следует бегать и ездить на велосипеде, купаться в водоёмах нельзя.

