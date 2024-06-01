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    МЧС Петербурга предупреждает о сложной погоде в воскресенье. В прогнозе не только грозы

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    Аномальная жара продержится в Петербурге до конца недели, но купание в воскресенье может быть небезопасным: в прогнозе снова грозы.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 2 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, а местами — ливни, град и грозы. По данным Северо-Западного гидрометцентра, днём на улице будет до 29 градусов тепла. Ночью столбик термометра едва ли опустится ниже 15–17 градусов.

    В МЧС предупреждают: во время грозы не следует бегать и ездить на велосипеде, купаться в водоёмах нельзя.

    Впрочем, небезопасным купание может быть и в безоблачную погоду. Годными для летних развлечений в Ленобласти, по данным Роспотребнадзора, признаны 12 пляжей, в Петербурге — три.

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