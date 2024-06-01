США проведут испытания межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Кремль уведомлен

Командование космических сил США объявило об испытательных пусках межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которые запланированы на 4 и 6 июня. Запуск будет осуществлен с полигона Ванденберг в штате Калифорния.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ВКС США, ракеты без бортовой полезной нагрузки запустят для «демонстрации готовности ядерных сил» и чтобы «обеспечить уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

В прошлом году ВВС США уже запускали такую же невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, но затем взорвали ее над Тихим океаном «из-за аномалии во время испытательного запуска».