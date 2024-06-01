Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против банков третьих стран, использующих «российский SWIFT»

Страны Европейского союза обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые используют так называемый «российский аналог» SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом стало известно 1 июня из материала Bloomberg.

СПФС, по мнению политиков Евросоюза, позволяет России обходить торговые ограничения через банки Китая, Турции, ОАЭ и стран Центральной Азии, а иногда — через посредников в нескольких юрисдикциях. Политики уже обратили внимание на ряд банков третьих стран и предупредили о возможных последствиях. В мае 2024 года многие китайские финансовые организации прекратили сотрудничество с российскими партнерами, чтобы не вступать в конфликт с западными регуляторами.