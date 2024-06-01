    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 30

    1 м/с, южн

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.19eur97.79

    Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против банков третьих стран, использующих «российский SWIFT»

    955
    6 комментариев

    Страны Европейского союза обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые используют так называемый «российский аналог» SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом стало известно 1 июня из материала Bloomberg.

    СПФС, по мнению политиков Евросоюза, позволяет России обходить торговые ограничения через банки Китая, Турции, ОАЭ и стран Центральной Азии, а иногда — через посредников в нескольких юрисдикциях. Политики уже обратили внимание на ряд банков третьих стран и предупредили о возможных последствиях. В мае 2024 года многие китайские финансовые организации прекратили сотрудничество с российскими партнерами, чтобы не вступать в конфликт с западными регуляторами.

    Дискуссии на тему контроля за банками третьих стран ведутся накануне июньского саммита лидеров G7, на котором будет обсуждаться ужесточение санкций в отношении РФ. Конкретные предложения могут быть выдвинуты по итогам саммита.

    Ранее в Центробанке назвали число стран, которые подключились к российскому аналогу SWIFT.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    SWIFTСПФССанкцииЕС
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    26592706601 Июн 2024 в 19:42
    ❗️Российский бизнес столкнулся с новыми сложностями в Казахстане, который использовал в качестве транзитного хаба для расчетов с Китаем и импорта китайских товаров. Несколько казахстанских банков прекратили переводить деньги из РФ в КНР, рассказал источнику представитель одной из компаний, которая занимается импортом автокомплектующих.

    По его словам, в качестве причины банкиры называют то, что крупнейший в Китае Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за санкционные коды продукции. Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в РФ после того, как западные компании покинули российских рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close