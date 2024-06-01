Производство шашлыка глазами ребенка — милый фоторепортаж

Девочке даже выдали настоящую форму сотрудника цеха — здесь всё строго стерильно Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Девятилетняя Диана живет в Москве. Девочка хорошо закончила учебный год и с нетерпением ждала лето, чтобы поскорее поехать на пикник со всей семьей. Всё потому, что она просто обожает сочный и румяный шашлык и уверенно заявляет, что самые вкусные готовят в «Ленте» — ни на какие конфеты его не променяет! Мама Дианы Олеся Смирнова работает администратором в одной из московских «Супер Лент». Она поделилась с коллегами желанием дочки побывать на производстве «Ленты», и специально ко Дню защиты детей компания распахнула двери огромного цеха по производству шашлыка, исполнив маленькую мечту Дианы. А мы не могли в этом не поучаствовать, потому что знаем: шашлыки из «Ленты» любит вся страна. И это не просто слова — торговая сеть получила звание поставщика № 1 в России. Только в прошлом году в ней раскупили 14 тысяч тонн шашлыка, а это, на минуточку, по весу как 3500 слонов!

Компанию Диане составил Ух — пушистый бренд-талисман «Ленты». Девочка не выпускала очаровательную игрушку из рук, так что плюшевый кот стал полноправным героем этого приключения — вместе они «выпытали» все секреты приготовления шашлыка! Подробности — в нашем милом и очень вкусном фоторепортаже.

Работа в шашлычном цехе не останавливается ни на минуту Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Диана — настоящий счастливчик: не каждый может просто так взять и попасть на производство «Ленты». Это закрытая территория, где всё строго и стерильно! Прежде чем отправиться в цех, пришлось пройти медосмотр и получить справки. И хотя в гости обычно принято наряжаться, здесь Диана примерила специальную одежду, которую необходимо носить всем на производстве. Девочка попала в шашлычный цех, в котором работа не останавливается ни на минуту! Здесь маринуют и упаковывают мясо примерно для 60 магазинов «Ленты». Этот свежий готовый шашлык отправляется в Москву, Иваново, Кострому, Сыктывкар, Архангельск и другие города. Причем доставка — в зависимости от удаленности от цеха — занимает от 4 до 24 часов. Так что пройдет меньше суток, и он окажется в магазинах. А как готовят шашлыки в других городах России и как они попадают в магазины «Лента»? Точно так же! Шашлык готовят на производстве и отправляют в магазины, например, Ленинградской области. А во многих городах цех по производству расположен прямо в гипермаркетах, так что путь до прилавка составляет всего несколько минут. Важно, что рецепт приготовления шашлыка в «Ленте» не будет отличаться в Красноярске, в Санкт-Петербурге, Новосибирске или в другом городе, где есть яркие «Гипер Ленты» и «Супер Ленты». Требования к сырью, рецептуре, технологиям производства и хранения одинаково строгие.

Знаете, сколько всего видов шашлыка готовят сотрудники «Ленты»? Диана честно призналась, что не знает. Оказалось, что ассортимент «Лента FRESH» насчитывает более 50 видов мяса и 25 вкусов маринада.



Такому факту удивился даже кот Ух, вот посмотрите на фото! Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Любимый шашлык Дианы — из куриной грудки. Покупателям «Ленты» он хорошо знаком под названием Деликатесный — стоит всего 389 рублей по Карте № 1 за кг*.

— Папа жарит его на решетке, когда мы всей семьей отдыхаем на даче, а мы с мамой готовим к нему овощной салат, нарезаем хрустящий хлеб. Сразу просыпается аппетит, даже соседи заглядывают: «Чем это у вас вкусненьким пахнет?», — смеется Диана.

В некоторых «Лентах» шашлык готовят прямо в кулинарии гипермаркета Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Шашлык из курочки очень нежный, поэтому его так любят дети. А для тех, кто предпочитает мясо с более пикантным вкусом, в «Ленте» готовят шашлык из свиного окорока в маринаде Грузинский за 399,99 рублей за кг* или сочный шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде.

Каждый кусочек шашлыка нарезают вручную Цех, где происходит шашлычная магия, завораживает! В первом отделе мясо нарезают и закладывают в маринатор — специальное устройство, где происходит кулинарное волшебство, после которого шашлык и становится таким сочным и вкусным, когда его жарят на мангале.

«Ничего себе! Ух, а ты знал об этом?» Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Мне было всегда любопытно, как так получается, что все кусочки шашлыка в упаковке одинаковые? — задается вопросом Диана.

Оказывается, большие куски мяса и курицы разрезают на полоски в специальной машине. А дальше в ход идут ножи — сотрудники готовят всё вручную. — Я думала, что на такой работе нужно только на кнопочки нажимать. А тут, чтобы приготовить одну упаковку шашлыка, столько всего сделать нужно.

Что про шашлык хотят знать дети? На вопросы ответили лучшие эксперты «Ленты» Диана и ее верный спутник кот Ух — ребята любознательные. Эти непоседы накопили целый список вопросов про шашлык! На них просто и понятно ответила директор производства «Ленты» Олеся Захарчук.



Школьница узнала, что сотрудники «Ленты» тщательно просматривают каждый кусочек мяса Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— А как всё начинается?

— Ну смотри, в каждой «Ленте» хорошо знают, что любят их покупатели. Управляющие магазинов говорят нам, сколько свинины, курицы или индейки им нужно. А мы уже делаем заказ на мясо.

Диане рассказали, что мясо везут поставщики из разных уголков стран Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— А кто вам его привозит? Откуда оно берется?

— Мясо везут поставщики из разных уголков страны. Это Курская, Белгородская, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Московская области. Мясо для шашлыка, которое нам привозят, мы очень строго проверяем: смотрим срок годности, температуру, как его перевозили, санитарные требования. Если есть нарушения, такое мясо мы просто не принимаем. Важно, чтобы у мяса была правильная разделка, а еще чтобы количество мышечной, жировой и соединительной ткани отвечало специальным нормам. У нас даже есть документ, в котором прописано, сколько сантиметров жира допустимо.

«Интересно, сколько бы я смогла съесть за раз?» — задумалась Диана Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Хм… Интересно! И сколько?

— Вот мы сегодня с тобой видели окорок, на нем сверху был беленький жирок — он должен быть не больше трех сантиметров. Мы хотим есть сочное, но не слишком жирное мясо, поэтому пристально следим за тем, что к нам приезжает. То же самое касается косточек в филе, хрящиков и шкурок. Это тщательно просматривают наши сотрудники.

Так аппетитно, что хочется скорее разжечь мангал Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Вы готовите шашлык круглый год или только летом?

— Круглый год и круглые сутки! Но с конца апреля и до сентября, когда все едут на дачу и пикники, мы готовим гораздо больше шашлыка самых разных видов.

Зимой шашлык, конечно, тоже делаем — просто меньше. Больше сил в этом время бросаем на готовую продукцию. Например, отправляем в магазины полуфабрикаты для гриля, которые жарят в кулинариях «Ленты» и продают уже с румяной корочкой.

— А как мясо превращается в шашлык?

— Такое больше нигде не увидишь, — признается школьница Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Мясо разделывают, нарезают, затем маринуют и отправляют на упаковку, а потом — в распределительный центр. Оттуда шашлык всего за несколько часов попадает на прилавок.

— А когда шашлык отправляют в магазины?

О! Курочка поехала! — удивилась Диана Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Для приготовления шашлыка нам нужно примерно два дня. Маринованному мясу и птице нужно немного постоять. Это так называемый процесс «созревания», чтобы вкус был более насыщенный, как все любят.

— А шашлык правда всегда свежий?

— Правда. Весь секрет в специальной вакуумной упаковке — в ней мясо остается свежим, сочным и ароматным 10 суток. В такой упаковке нет воздуха, а значит, в нее не могут проникнуть никакие бактерии. Но если вы с родителями уже открыли купленный шашлык, обязательно приготовьте его в течение 72 часов. После покупки храните его в холодильнике при температуре от —1,5 С° до +6 С°.

Диана на пару часов стала ответственным сотрудником мясного цеха Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Нам с Ухом очень интересно, когда лучше всего покупать шашлык в магазине?

— Утром, днем и вечером. Потому что в «Ленту» мясо приезжает каждый день. Мы работаем так, чтобы товар поступал в магазины регулярно и покупатели находили на полках только самый свежий шашлык.

В такой упаковке шашлык приезжает в магазины Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Секреты цеха. Разбираемся в рецептах и маринадах Технологии и рецептуру разрабатывают в центральном офисе «Ленты». Там же проходят дегустации, на которых выбирают самые топовые позиции. В день только центральное производство в Московской области производит 15 тонн шашлыка — это как 15 легковых автомобилей.

Купить шашлык можно в любой «Ленте» по всей стране Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Нам нравится, что в «Ленте» есть разные виды шашлыка: диетический, свинина, колбаски, обязательно в различных маринадах. Всё свежее и всегда есть на полках. Если сказал ребенку: «Идем за шашлыком», значит, точно его купим, малыш не расстроится, — делится мама девочки Олеся.

На кнопочки нажимать тоже приходится! Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





Но вернемся на производство. Внимание Дианы привлекли маринады — кажется, даже Ух заприметил приятный ароматы специй. За ответами на вопросы снова идем к Олесе Захарчук.

— А как вы готовите маринады? Это ведь сложно — понять, достаточно ли соли, специй?

«М-м-м, Ух, какой маринад тебе больше по вкусу?» Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— Маринады к нам на производство приезжают уже готовые. Их разрабатывают технологи. Эти волшебники знают всё про пропорции соли и перца, яркость вкуса.

Диана мечтает попробовать все шашлыки и, конечно же, угостить Уха Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— А лук вы добавляете?

— Зависит от рецепта. Например, в брусничном маринаде лук не нужен, а в окорок в кефире уже идет.

— Шашлык вообще полезно есть детям?

— Мясные продукты и, в частности, шашлык нужны растущему организму. Это же чистый белок. Главное — соблюдать меру.

Теперь Диана знает всё о производстве шашлыка Фото: Артем Устюжанин Поделиться Поделиться





— А какие шашлыки в «Ленте» самые-самые вкусные? Что мне обязательно нужно попробовать, чем угостить бабушку и посоветовать подружкам?

— В этом сезоне у нас есть абсолютный хит — шашлык ЛЕНТА FRESH в маринаде Алабама. Он пряный, с остринкой. Мясо после приготовления становится сочным и мягким. Если хочется чего-то эдакого — попробуй шашлык ЛЕНТА FRESH из свиной шеи в брусничном маринаде. Освежающий кисло-сладкий вкус тебя удивит и, может быть, станет самым любимым.

Свежайшее мясо ждет вас в «Ленте» Денис Полуэктов Поделиться Поделиться





— В начале нашей встречи ты говорила, что любишь жареную курочку, — напомнила директор производства Олеся Захарчук, — тогда моя искренняя рекомендация — шашлык ЛЕНТА FRESH из куриных окорочков в майонезе всего за 219,99 рублей за кг*. Он интересно сочетается с соусами, салатами, зеленью и овощами, которые, кстати, можете купить с мамой в «Ленте». И, конечно же, наша новинка — шашлык из свинины ЛЕНТА FRESH в томатном соке всего за 319,99 рублей по Карте № 1*. Готовьте его на гриле или шампурах.

Диана признаётся: на экскурсии в цех получила много впечатлений, и теперь не терпится рассказать про всё бабушке с дедушкой. А еще отправиться на дачу в эти выходные всей семьей. Кота Уха теперь уже точно возьмут с собой и на пикник, и закупиться в любимой «Гипер Ленте».

А какой шашлык из «Ленты» любите вы? Оставьте ваш голос в нашем опросе, а уже в конце июня мы объявим результат.

Вкусного лета с «Лентой» и удачных покупок!

«Поставщик шашлыка № 1 — утверждение согласно результатам исследования, проведенного в городах присутствия Ленты, на основе данных потребительской панели ООО «Ромир» с целью определения сети № 1 по показателю «Доля трат в кошельке покупателя в категории шашлыки за 2023 год».

«№ 1 по количеству покупателей считающих, что программа лояльности по Карте № 1 выгодная (опрос покупателей Ленты 2023 г.)»

*цена указана на момент публикации материала ООО «Лента», lenta.com

