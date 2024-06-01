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    Байкер влетел под «Рено» на Кубинской. ДТП попало на видео

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    Камера сняла манёвр водителя кроссовера в Московском районе Петербурга, который стал смертельным для байкера. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 1 июня.

    На кадрах «Рено» совершает разворот и выезжает на пустую встречную полосу на Кубинской улице, не замечая мотоциклиста. Пилот не успевает затормозить и боком въезжает под машину.

    «Фонтанка.ру»

    Мотоциклист погиб. Его личность устанавливают полицейские.

    Ещё один водитель двухколёсного транспорта в ночь на 1 июня разбился на Приморском шоссе.

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