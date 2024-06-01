Байкер влетел под «Рено» на Кубинской. ДТП попало на видео

Камера сняла манёвр водителя кроссовера в Московском районе Петербурга, который стал смертельным для байкера. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 1 июня.
На кадрах «Рено» совершает разворот и выезжает на пустую встречную полосу на Кубинской улице, не замечая мотоциклиста. Пилот не успевает затормозить и боком въезжает под машину.
«Фонтанка.ру»
Мотоциклист погиб. Его личность устанавливают полицейские.
Ещё один водитель двухколёсного транспорта в ночь на 1 июня разбился на Приморском шоссе.