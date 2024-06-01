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    Одиннадцатый погибший с начала сезона. В Сестрорецке мотоциклист разбился об опору ЛЭП

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    Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Курортном районе Петербурга. На ночной дороге 1 июня разбился байкер.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29-летний мотоциклист не справился с управлением на Приморском шоссе у дома № 247 около двух часов ночи. На «Хонде» он влетел в отбойник, после въехал в опору освещения.

    Мужчина погиб на месте.

    По данным «Дорожного инспектора», это одиннадцатый погибший мотоциклист с начала мотосезона. Десятым стал мужчина, угодивший под «Рено» на Кубинской вечером 31 мая.

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