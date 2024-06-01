Одиннадцатый погибший с начала сезона. В Сестрорецке мотоциклист разбился об опору ЛЭП

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Курортном районе Петербурга. На ночной дороге 1 июня разбился байкер.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29-летний мотоциклист не справился с управлением на Приморском шоссе у дома № 247 около двух часов ночи. На «Хонде» он влетел в отбойник, после въехал в опору освещения.
Мужчина погиб на месте.
По данным «Дорожного инспектора», это одиннадцатый погибший мотоциклист с начала мотосезона. Десятым стал мужчина, угодивший под «Рено» на Кубинской вечером 31 мая.