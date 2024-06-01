Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Roland-Garros

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» победил 1 июня чеха Томаша Махача и вышел в 1/8 финала.
28-летний россиянин — 5 ракетка мира — победил 34-ю ракетку мира со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4. Он остался единственным представителем России в мужской сетке.
Также сегодня российская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», победив китаянку Чжэн Циньвэнь, восьмую ракетку мира. В женской сетке еще продолжают играть российские теннисистки Мирра Андреева (сыграет в третьем круге с американкой Пейтон Стернс) и Анастасия Потапова (в четвертом круге с польской Игой Свёнтек).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня.