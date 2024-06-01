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    Экоактивистка приклеила постер на картину Клода Моне в Музее Орсе в Париже. Полотно не было защищено стеклом

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    Климатическая активистка и участница движения Riposte Alimentaire приклеила постер на картину «Маки» импрессиониста Клода Моне в парижском Музее Орсе. Об этом сообщает The Guardian.

    Свои действия она объяснила желанием привлечь внимание общества к проблеме глобального потепления: на приклеенном плакате изображено то же самое место, что и на картине художника, но уничтоженное пожарами и засухой.

    Фото: скриншот приложения Telegram, канал Riposte Alimentaire — France
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    «Так выглядит 2100 год, и эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь», — заявила активистка.

    Женщина была арестована. Уточняется, что полотно, которое Моне завершил в 1873 году, не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не комментировал состояние картины и причиненный ей ущерб.

    Это далеко не первая подобная акция Riposte Alimentaire: ранее члены организации обливали супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи и картину «Весна» — все того же Клода Моне.

    Фото: скриншот приложения Telegram, канал Riposte Alimentaire — France

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