В МВД посоветовали позаботиться о наличии действительного загранпаспорта перед летним отпуском

Загранпаспорт с ошибками или расхождениями в установочных данных можно заменить бесплатно, напоминают в МВД. Рекомендация министерства — перепроверить документы, прежде чем отправляться в отпуск.



С таким советом выступила официальный представитель МВД Ирина Волк: в своем телеграм-канале она написала, что начался сезон отпусков и желающих получить загранпаспорт станет больше.



Уже полученный документ придется менять, если изменились установочные данные (например, ФИО), в паспорт закрались ошибки и неточности. Замена будет бесплатной — в любом подразделении по вопросам миграции. При этом срок действия документа не изменится.

