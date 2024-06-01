В МВД посоветовали позаботиться о наличии действительного загранпаспорта перед летним отпуском

Загранпаспорт с ошибками или расхождениями в установочных данных можно заменить бесплатно, напоминают в МВД. Рекомендация министерства — перепроверить документы, прежде чем отправляться в отпуск.
С таким советом выступила официальный представитель МВД Ирина Волк: в своем телеграм-канале она написала, что начался сезон отпусков и желающих получить загранпаспорт станет больше.
Уже полученный документ придется менять, если изменились установочные данные (например, ФИО), в паспорт закрались ошибки и неточности. Замена будет бесплатной — в любом подразделении по вопросам миграции. При этом срок действия документа не изменится.
11 декабря в России изменились правила пересечения границы и перечень причин для признания загранпаспорта недействительным стал шире: смена ФИО, лишение российского гражданства и любые неточности. Также загранпаспорт изымают у граждан России, призванных на военную службу.