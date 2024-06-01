    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.19eur97.79

    Рекордный май: главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает, что мы с вами пережили

    5314
    5 комментариев

    Ряд температурных рекордов в истории наблюдения синоптиками за погодой в Петербурге был перекрыт в минувшем мае. О погоде в конце мая 1 июня рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    30 мая была самая теплая за все время наблюдений ночь, а 31 мая был побит рекорд суточной жары — средняя температура составила +23 градуса.


    Третий рекорд — третья декада мая. «Температура воздуха +19,8 на градус перекрыла рекорд 1889 года и стала самой жаркой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — добавил синоптик.

    Ну а теперь выдыхаем, грядет прохлада.

    Что же касается месяца в целом, то и тут не обошлось без уникальных особенностей: таких амплитуд температуры от очень холодной погоды со снегом в начале месяца до аномально жаркой в конце раньше не бывало.


    «Средняя температура этого мая +13,3 градусов, а это всего 14 значение среди самых теплых лет. Но аномалия температуры в 9 градусов ниже нормы в середине первой декады месяца сменилась 9 градусами выше нормы в конце месяца. Такое бывает крайне редко, обычно или очень тепло или очень холодно в течение месяца», пишет Колесов.

    Плюс к тому — месяц выдался очень сухим: 14 % от нормы в 46,8 мм говорят сами за себя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр КолесовПогодаМайРекордЖара
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close