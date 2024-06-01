Рекордный май: главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает, что мы с вами пережили

Ряд температурных рекордов в истории наблюдения синоптиками за погодой в Петербурге был перекрыт в минувшем мае. О погоде в конце мая 1 июня рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
30 мая была самая теплая за все время наблюдений ночь, а 31 мая был побит рекорд суточной жары — средняя температура составила +23 градуса.
Третий рекорд — третья декада мая. «Температура воздуха +19,8 на градус перекрыла рекорд 1889 года и стала самой жаркой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — добавил синоптик.
Ну а теперь выдыхаем, грядет прохлада.
Что же касается месяца в целом, то и тут не обошлось без уникальных особенностей: таких амплитуд температуры от очень холодной погоды со снегом в начале месяца до аномально жаркой в конце раньше не бывало.
«Средняя температура этого мая +13,3 градусов, а это всего 14 значение среди самых теплых лет. Но аномалия температуры в 9 градусов ниже нормы в середине первой декады месяца сменилась 9 градусами выше нормы в конце месяца. Такое бывает крайне редко, обычно или очень тепло или очень холодно в течение месяца», пишет Колесов.
Плюс к тому — месяц выдался очень сухим: 14 % от нормы в 46,8 мм говорят сами за себя.