Рекордный май: главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает, что мы с вами пережили

Ряд температурных рекордов в истории наблюдения синоптиками за погодой в Петербурге был перекрыт в минувшем мае. О погоде в конце мая 1 июня рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

30 мая была самая теплая за все время наблюдений ночь, а 31 мая был побит рекорд суточной жары — средняя температура составила +23 градуса.



Третий рекорд — третья декада мая. «Температура воздуха +19,8 на градус перекрыла рекорд 1889 года и стала самой жаркой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — добавил синоптик.



Ну а теперь выдыхаем, грядет прохлада.



Что же касается месяца в целом, то и тут не обошлось без уникальных особенностей: таких амплитуд температуры от очень холодной погоды со снегом в начале месяца до аномально жаркой в конце раньше не бывало.