Сторонники кандидата в президенты Дональда Трампа перевели на счета его предвыборного штаба 53 миллиона долларов всего за сутки с того момента, как присяжные Нью-Йоркского суда признали его виновным в фальсификации финансовой документации. Об этом стало известно 1 июня из материала New-York Times.

Таким образом, бывший президент США побил рекорд республиканцев и сократил финансовый разрыв с действующим главой государства Джо Байденом, который ради сбора денег на свою кампанию, скорее всего, не сможет поехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии.

