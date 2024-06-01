Предвыборный штаб Трампа собрал более 50 миллионов долларов за сутки после обвинительного приговора

Сторонники кандидата в президенты Дональда Трампа перевели на счета его предвыборного штаба 53 миллиона долларов всего за сутки с того момента, как присяжные Нью-Йоркского суда признали его виновным в фальсификации финансовой документации. Об этом стало известно 1 июня из материала New-York Times.
Таким образом, бывший президент США побил рекорд республиканцев и сократил финансовый разрыв с действующим главой государства Джо Байденом, который ради сбора денег на свою кампанию, скорее всего, не сможет поехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
Для сравнения — почти аналогичную сумму, 58 миллионов долларов, предвыборный штаб Трампа собрал за вторую половину 2023 года.
Особо отмечается, что 30% переводов на счета штаба Трампа сделали лица, ранее не поддерживавшие его.
На фоне обвинительного вердикта суда присяжных внезапно выросло и число представителей американской финансовой элиты, готовых поддержать кандидатуру Дональда Трампа, хотя многие миллиардеры с Уолл-стрит отвернулись от Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg. В случае своего избрания Трамп обещает снизить налоги для богатых.
Накануне в Кремле прокомментировали обвинительный вердикт Дональду Трампу.