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    Миллион, миллион, миллион нечистот: сточные воды несколько недель сливались в реку Сена перед самой Олимпиадой

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    Не менее пятидесяти миллионов литров сточных вод попало в реку Сена из-за поломки трех насосов. Об этом 1 июня сообщает телеканал CNEWS.

    Неисправность удалось обнаружить далеко не сразу: нечистоты сливались в реку, которая протекает через Париж, в течение нескольких недель. Выявили поломку благодаря многочисленным жалобам жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин, расположенной ниже по течению, которые сообщили о «коричневой зловонной воде со всевозможными отходами вроде прокладок и салфеток».

    В настоящее время, как утверждается, «ситуация находится под контролем», но точная причина выхода из строя насосов не установлена и масштаб экологического ущерба еще предстоит определить.

    Чистота воды в Сене вызывала сомнения еще за год до парижской Олимпиады-2024: организаторы тестовых соревнований по триатлону, планировавшихся в Париже, отказались их проводить из-за низкого качества воды в реке.

    Власти Парижа заверяют, что к играм вода будет очищена, и чтобы продемонстрировать ее пригодность, 23 июня в реке пообещала искупаться мэр Парижа Анн Идальго.

    Летом в рамках Олимпийских игр на Сене запланированы проведение соревнований по плаванию на открытой воде (8–9 августа) и этап триатлона (30–31 июля).

    О своей готовности принять участие в заплыве по реке заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон — по его словам, это произойдет в июле, еще до начала Олимпиады.

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