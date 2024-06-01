Миллион, миллион, миллион нечистот: сточные воды несколько недель сливались в реку Сена перед самой Олимпиадой

Не менее пятидесяти миллионов литров сточных вод попало в реку Сена из-за поломки трех насосов. Об этом 1 июня сообщает телеканал CNEWS.

Неисправность удалось обнаружить далеко не сразу: нечистоты сливались в реку, которая протекает через Париж, в течение нескольких недель. Выявили поломку благодаря многочисленным жалобам жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин, расположенной ниже по течению, которые сообщили о «коричневой зловонной воде со всевозможными отходами вроде прокладок и салфеток».