Водителя избили прутом за парковку в центре Петербурга. Полиция нашла кто

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после конфликта водителей в центре Петербурга. В старшего дорожные правила вколачивали так, что переломали кости.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июня, 56-летнему жителю проспекта Большевиков досталось днём 10 апреля. Мужчина припарковал свой автомобиль у дома № 14 на Моховой так, что вызвал активное возмущение незнакомца. Тот обрушил на водителя металлический прут.



По данным «Фонтанки», пострадавшего госпитализировали с переломами ребра, предплечья, травмами груди и головы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинён тяжкий вред.

