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    Водителя избили прутом за парковку в центре Петербурга. Полиция нашла кто

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    12 комментариев

    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после конфликта водителей в центре Петербурга. В старшего дорожные правила вколачивали так, что переломали кости.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июня, 56-летнему жителю проспекта Большевиков досталось днём 10 апреля. Мужчина припарковал свой автомобиль у дома № 14 на Моховой так, что вызвал активное возмущение незнакомца. Тот обрушил на водителя металлический прут.

    По данным «Фонтанки», пострадавшего госпитализировали с переломами ребра, предплечья, травмами груди и головы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинён тяжкий вред.

    30 мая подозреваемый был задержан. Это 40-летний водитель из Колпинского района.

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    Комментарии 12

    28130615301 Июн 2024 в 19:11
    шерсть?
    +1−0
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