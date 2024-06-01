    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 30

    1 м/с, южн

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.19eur97.79

    «Роскосмос» показал видео стыковки грузового корабля «Прогресс МС-27» с МКС

    1930
    4 комментария

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» 1 июня пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос».

    Корабль, стартовавший в четверг с космодрома Байконур, летел до станции по двухсуточной схеме сближения и в автоматическом режиме причалил к модулю «Поиск».

    видео из телеграм-канала Госкорпорация «Роскосмос»

    «Прогресс» доставил на МКС 2504 килограмма грузов, включая аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду, продукты питания, медицинские средства для экипажа, топливо для дозаправки станции и азот для пополнения атмосферы МКС.


    Среди прочего — гиперспектрометр для съемки земной поверхности, который планируется установить на иллюминаторе внутри служебного модуля «Звезда» для оценки количества влаги на сельскохозяйственных территориях, а также отслеживания незаконной вырубки лесов.

    Ранее стало известно, что во время пробного запуска нового шаттла Boeing Starliner астронавты доставят на МКС модуль для обработки мочи. Прежний сломался на неделе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоскосмосПрогресс мс-27МКССтыковка
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close