«Роскосмос» показал видео стыковки грузового корабля «Прогресс МС-27» с МКС

Корабль, стартовавший в четверг с космодрома Байконур, летел до станции по двухсуточной схеме сближения и в автоматическом режиме причалил к модулю «Поиск».

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» 1 июня пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос».

«Прогресс» доставил на МКС 2504 килограмма грузов, включая аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду, продукты питания, медицинские средства для экипажа, топливо для дозаправки станции и азот для пополнения атмосферы МКС.



Среди прочего — гиперспектрометр для съемки земной поверхности, который планируется установить на иллюминаторе внутри служебного модуля «Звезда» для оценки количества влаги на сельскохозяйственных территориях, а также отслеживания незаконной вырубки лесов.

Ранее стало известно, что во время пробного запуска нового шаттла Boeing Starliner астронавты доставят на МКС модуль для обработки мочи. Прежний сломался на неделе.