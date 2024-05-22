Кубок Бурчалкина объединяет. Как в Петербурге сражались футболисты из семи стран

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В Петербурге прошел VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Хозяева соревнований в тяжелой борьбе с командами из семи стран смогли завоевать бронзовые медали. Турнир стартовал 17 мая на стадионе спортивного комплекса «Алмаз–Антей» в Санкт-Петербурге. В этом году за главный приз бились команды «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз–Антей» (Россия). Перед началом состязаний новички Кубка Бурчалкина — футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат» — высадили деревья на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак». Такая традиция появилась в 2018 году. С тех пор в Петербурге растут липы, посаженные юными игроками из клубов «Вильярреал» (Испания), МТК (Венгрия), «Рома» (Италия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Аталанта» (Италия), а также ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Алмаз–Антей» (Россия). В этом году турнир проходил в обновлённом формате: впервые в нём приняли участие шесть иностранных и две российских команды. Количество матчей для каждой увеличилось с трёх до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут). В таком виде игры проходили в более быстром и зрелищном темпе, что оценили и зрители — в том числе, заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз–Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

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«Мне мероприятие понравилось, потому что, во-первых, ребята приехали издалека — бразильцы вообще сутки добирались. В итоге все сыграли по пять отличных матчей вместо обычных трех. Кроме того, до последнего тура в группах у всех была возможность выйти в полуфинал. Создалась интрига, которая пошла только на пользу турниру. Конечно, лучше было бы растянуть его еще на день, но это просто невозможно ни финансово, ни организационно. Поэтому пятница, суббота, воскресенье — это максимум, что мы можем себе позволить», — отметил Михаил Подвязников. Соревнования проходили в два раунда: групповой этап и плей-офф. По итогам двух дней в полуфиналы вышли «Зенит», «Алмаз-Антей», «Палмейрас» и «Црвена Звезда». В первой паре «Зенит» обыграл «Алмаз-Антей» со счетом 2:1. Голы за сине-бело-голубых забили Иван Умнов (20 минута) и Григорий Безруков (30), у «Алмаза» отличился Тимур Богданов (4). В другом полуфинальном матче «Палмейрас» оказался сильнее «Црвены Звезды» с минимальным перевесом 1:0. Автором единственного мяча стал Майкон Винисьюс. Таким образом, в финале турнира, как и год назад, встретились «Зенит» и «Палмейрас».

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В заключительный день соревнований на трибунах не оказалось свободных мест. Среди зрителей также были полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители Концерна ВКО «Алмаз — Антей» и администрации АО «Обуховский завод», а также Максим Бурчалкин, сын легендарного советского форварда, в честь которого названы соревнования. К сожалению, в финальном матче бразильский «Палмейрас» совсем не оставил шансов «Зениту», разгромив соперника со счетом 3:0. Голы забили Майкон Винисьюс (11), Лукас Морайс (16) и Гильерме Араужу (32). «Я впервые в Петербурге, и меня очень впечатлило все, что я здесь увидел: такой красивый город, чистота на улицах. Здорово, что вы так бережете свое культурное наследие. Также меня порадовала организация турнира и, самое главное, гостеприимность всех людей, с кем я здесь общался. Я чувствовал себя, как в Бразилии. Из команд мне очень понравился «Алмаз — Антей». Я раньше ничего не знал об этой команде, и меня впечатлила их игра. Они заслуженно стали бронзовыми призерами. Я в последнее время слежу за российским футболом и вижу, что вы идете по правильной дороге. Так что нужно просто продолжать идти по этой дороге, и у вас все получится», — заявил главный тренер «Палмейрас» (юноши 2011 года рождения) Велингтон Рамос.

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