«Зенит» завоевал бронзу первенства Единой лиги ВТБ. Уже в пятый раз

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» 1 июня завоевал брнозовую награду первенства Единой лиги ВТБ, обыграв краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 88:77.
Для «Зенита», которому титул достался лишь единожды в позапрошлом сезоне, бронза чемпионата стала уже пятой в истории клуба. В нынешнем сезоне команда не смогла выйти в финал, уступив ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Винс Хантер (19 очков).
Скоро баскетбольный клуб «Зенит» будет отмечать свой 10-летний юбилей.