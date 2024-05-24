Книга Чехова, «Капитал» и подарок Императора: ТОП-8 майского аукциона

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Аукцион предметов искусства коллекционеры и инвесторы всегда ждут с нетерпением. Любой из раритетов Российского аукционного дома достоин пополнить самую богатую коллекцию, добавить выразительности дому или офису или стать предметом для выгодного инвестирования. Показываем ТОП-8 жемчужин майских торгов, которые заслуживают особого внимания. Первое издание первой книги Чехова Антон Павлович Чехов — выдающийся писатель, известный не только в России, но и за рубежом. Его первая книга «Сказки Мельпомены», написанная под псевдонимом Антоша Чехонте, вышла в 1884 году. В сборник вошли шесть рассказов, объединенных темой театра. Книга увидела свет в 1884 году, когда Чехов уже окончил университет и начал работать уездным врачом в Воскресенске (ныне город Истра), в Чикинской больнице. Чтобы издать сборник, 24-летнему Чехову пришлось взять 200 рублей в кредит у издателя — московской типографии А.А. Левенсон — и в течение четырех месяцев погашать долг. Особых надежд, что книга станет бестселлером, Чехов не питал. Однако, вопреки его ожиданиям, тираж в 1200 экземпляров разошелся за полгода. До сегодняшнего дня сохранились лишь немногие экземпляры этого редкого сборника — их можно найти в музеях и библиотеках. Возможно, для коллекционеров это один из последних шансов приобрести книгу и пополнить свою библиотеку неоценимым экземпляром русской литературы. Стартовая цена — 1 200 000 рублей.

Лот №123 — А. Чехонте, Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А.А. Левенсон, 1884. Лот №123 — А. Чехонте, Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А.А. Левенсон, 1884. Лот №123 — А. Чехонте, Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А.А. Левенсон, 1884. Поделиться Поделиться





Глянец пушкинской эпохи В XIX веке о модных тенденциях рассказывали в специальных изданиях, посвященных этой теме. Книга, о которой идет речь, подчеркивала важность внешнего вида для человека из высшего общества. Галстук в то время был неотъемлемым элементом модного мужского образа. В книге описаны целых 40 способов его ношения, включая стили «по-мещански», «меланхолически», «неглиже» и «галстук любви». Это уникальное издание по истории моды впервые представлено на российских аукционах. Оно из коллекции Николая Синягина, знаменитого петербургского библиофила. Его собрание насчитывало около 20 тысяч томов. Когда в 1917 году дом Синягина передали воинской части, брат Николая, Иван Кузьмич, задешево продал библиотеку коллекционеру и библиофилу Павлу Губару. Позднее «синягинские» раритеты продавались в магазине «Антиквариат» на Невском проспекте. Изюминкой лота станет дарственная надпись, которую оставил Никита Толстой, сын известного писателя Алексея Толстого. Стартовая цена — 290 000 рублей.

Лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Поделиться Поделиться





Книга, изменившая ход истории «Капитал» — самый важный труд немецкого философа и экономиста Карла Маркса. На основе взаимосвязи и развития исторических событий, а также влияния на них материальных условий он открыл экономический закон движения буржуазного общества и доказал неизбежность краха капитализма и победу коммунизма. Для русских революционеров «Капитал» стал одной из самых значимых книг. По словам В. И. Ленина, это было «величайшее политико-экономическое произведение». На аукционе представлено первое русское издание «Капитала» и первый перевод на иностранный язык. Вскоре после выхода книгу запретили, а часть тиража конфисковали, поэтому встретить ее сегодня очень сложно. Стартовая цена — 300 000 рублей.

Лот №100 — [Первое издание на русском языке, запрещённое] Карл Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Пер. с нем. В 3 т. Т. 1. Процесс производства капитала. Санкт-Петербург: Н.П. Поляков, 1872–1896. Поделиться Поделиться





Фитнес-марафон 1907 года Учитывая популярность здорового образа жизни, фитнес-руководство датского спортсмена и учителя гимнастики Йергена Петера Мюллера выглядит актуально в XXI веке и непременно вызовет интерес. И хотя упражнения из сборника 1911 года по современным стандартам кажутся немного устаревшими, а Венера Милосская, чья статуя украшает обложку книги, слегка полновата, сама книга подчеркивает важность заботы о теле и предупреждает о том, как опасно это игнорировать. Книга богато иллюстрирована и содержит разделы о нижнем белье, идеале женской красоты, корсетах, способах сделать бедра тонкими и другие полезные советы. Автор рекомендует упражнения для ног, туловища, рук и ног, а также укрепления мышц живота для достижения идеальной формы. Эти советы могут быть полезны и сегодняшним женщинам в стремлении к здоровью и красоте. Стартовая цена — 8 000 рублей.

Лот №115 — И.П. Мюллера «Моя система для дам. Естественный способ укрепления здоровья и сохранения красоты». СПб. — М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1907. Лот №115 — И.П. Мюллера «Моя система для дам. Естественный способ укрепления здоровья и сохранения красоты». СПб. — М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1907. Поделиться Поделиться





Перстень с орлом — подарок Императора Такого перстня — из золота 56-й пробы, с серебряной накладкой в виде двуглавого орла, инкрустацией бриллиантом и алмазными розами — в начале XX мог быть удостоен за верную службу статский советник. Этот изысканный перстень сделал мастер ювелирного дела Карл Карлович Бланк, известный и по работе в фирме «К.Ган», и по заказам для Карла Фаберже, и как примерный поставщик заказов Кабинета Его Императорского Величества. Вот для последнего как раз это украшение и было сделано. В ведении Кабинета находились имущественные дела Императорского дома и кладовая с большим запасом драгоценностей — подарков императоров своим подданным и иностранцам. Изображать на творениях государственный герб — двуглавого орла — дозволялось лишь по заказу Кабинета. Этим объясняется редкость таких предметов в музейных и частных коллекциях, особенно после запрета на хранение украшений с царской символикой во времена СССР. Удивительно, но более чем за столетний период существования перстень ни разу не сменил владельцев, оставаясь в одной семье с 1914 года. Историческая ценность этого украшения подтверждается его происхождением и сохранением в исключительном состоянии — так что оно представляет интерес не только для коллекций, но и для музеев. Стартовая цена — 1 900 000 рублей.

Лот №202 — Подарочный перстень от Кабинета Его Императорского Величества. СанктПетербург, 1908–1917 годы. Мастер Карл Бланк Лот №202 — Подарочный перстень от Кабинета Его Императорского Величества. СанктПетербург, 1908–1917 годы. Мастер Карл Бланк Поделиться Поделиться





Драгоценный футляр для помады Этот арт-объект никогда не выставлялся на аукционах и всегда оставался в одной семье с начала XX века. По рассказу владельца, его родственница в это время работала портнихой в Царском Селе и получила футляр для помады в подарок за отличную работу от одной из придворных дам. С тех пор он хранился в семье и передавался по наследству. Футляр еще раз подчеркивает уникальность творчества мастеров фирмы «Фаберже», когда даже мелкие безделушки создаются из драгоценных материалов на высочайшем уровне ювелирного искусства — в безупречном стиле и качестве. Ювелир-мастер Хенрик Эммануэль Вигстрём прибыл в Петербург в 1878 году и начал работать в мастерской Михаила Перхина. После смерти Перхина в 1903 году он возглавил мастерскую, специализирующуюся на работе исключительно для «Фаберже». Предприятие под его руководством создавало самые ценные произведения, включая императорские пасхальные яйца. До 1900 года мастерская находилась на Большой Морской, 11 в Петербурге, а затем переехала в дом 24 по той же улице вместе с магазином «Фаберже». Представленный футляр — прекрасный образец мастерства. Он сочетает в себе изысканную элегантность и высочайший уровень технического исполнения, обладая выдающейся исторической, музейной и коллекционной ценностью. Стартовая цена — 1 200 000 рублей.

Лот №203 — Футляр для помады фирмы Фаберже. Санкт-Петербург, 1899–1908 годы. Мастер Хенрик Вигстрём. Золото, серебро, эмаль-гильош. Поделиться Поделиться





Культовая рыбалка Самая знаменитая работа кубинского фотографа Альберто Корда — «Героический партизан», запечатлевшая аргентинского революционера Че Гевару и политического лидера Кубы Фиделя Кастро. Снимок сделан во время рыболовного турнира, куда Фидель прибыл по приглашению Эрнеста Хемингуэя. За победу в соревнованиях Кастро получил из рук Хемингуэя главный приз — серебряный кубок. Фотография была приобретена в 1990-х годах у сына фотографа Данте Диаз Корды. Стартовая цена — 30 000 рублей.

Лот № 178 — фотография «Фидель Кастро и Че рыбачат на лодке». Альберто Корда. Снимок 1960 года. Печать 1980-х годов. Поделиться Поделиться





Последний визит в СССР Известному фотографу из Петербурга Валентину Барановскому, который много лет сотрудничал с Мариинским театром, снимал легендарные концерты ленинградского рок-клуба, выступления «Аквариума», Константина Кинчева, Александра Шевчука и группы «Машина времени», удалось сфотографировать Рудольфа Нуреева в 1989 году. Тот приезд выдающегося артиста балета в СССР стал последним. Нуреев в то время боролся со сложным заболеванием, поэтому его выступление на сцене Кировского театра далось ему с невероятным трудом. Провенанс: из архива автора. Стартовая цена — 20 000 рублей.

Лот №188 — фотография «Рудольф Нуреев в репетиционном зале Кировского театра». Валентин Барановский. Авторский отпечаток 1989 года. Поделиться Поделиться





Сколько лотов выставят на продажу? На грядущем аукционе произведений искусства РАД появится 229 предметов искусства различных категорий: книги о истории, экономике, юриспруденции, искусстве, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и работы декоративно-прикладного искусства. Когда и где РАД проведет следующий аукцион? Очередной аукцион «ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА. РЕДКИЕ КНИГИ. АВТОГРАФЫ» Российский аукционный дом проведет 30 мая 2024 года. Мероприятие начнется в 14:30. Принять участие в торгах можно несколькими способами: очно по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5, литера В (аукционный зал)

по интернету через ЭТП РАД Lot-online или через систему Bidspirit.ru

через мобильное приложение «РАД Каталог» Можно ли посмотреть на предметы искусства до начала торгов? Предпоказ для СМИ проведут с 27 по 29 мая. О визите необходимо договориться заранее. Подробнее на сайте. Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Российский аукционный дом»

АО «Российский аукционный дом»