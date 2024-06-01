В день рождения Пригожина множество людей пришли на его могилу в Петербурге

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Пороховском кладбище в первый день лета многолюдно. Люди, в основном в камуфляже и с вагнеровскими нашивками, приходят к могиле группами, некоторые с детьми. В основном пришедшие молчат, редко, но видны и слезы. Группа людей выкрикивала фразу «Джамбо, братья!». Также приходят люди и в обычной, гражданской одежде.



На месте дежурит полиция, но в процесс она никак не вмешивается, а лишь следит за порядком. Атмосфера, по словам корреспондента, уважительная и спокойная.



За несколько дней до дня рождения Пригожина на его могиле был установлен новый памятник. Бизнесмену исполнилось бы 63 года.

