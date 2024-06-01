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    В день рождения Пригожина множество людей пришли на его могилу в Петербурге

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    Подножие нового памятника Евгению Пригожину 1 июня заполнено цветами. В день рождения основателя ЧВК «Вагнер» множество бойцов пришли почтить память «Первого».

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Пороховском кладбище в первый день лета многолюдно. Люди, в основном в камуфляже и с вагнеровскими нашивками, приходят к могиле группами, некоторые с детьми. В основном пришедшие молчат, редко, но видны и слезы. Группа людей выкрикивала фразу «Джамбо, братья!». Также приходят люди и в обычной, гражданской одежде.

    На месте дежурит полиция, но в процесс она никак не вмешивается, а лишь следит за порядком. Атмосфера, по словам корреспондента, уважительная и спокойная.

    За несколько дней до дня рождения Пригожина на его могиле был установлен новый памятник. Бизнесмену исполнилось бы 63 года.

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