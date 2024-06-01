Врачи спасают петербуржца, едва не утонувшего во время гуляний в честь Дня города

Ночные гулянья в центре Петербурга едва не закончились фатально для жителя Приморского района города.



Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи 1 июня экстренные службы сообщили о падении мужчины в Неву. По предварительным данным, из воды его достали в бессознательном состоянии и до приезда скорой откачивали на Дворцовой пристани.



Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. За его жизнь борются в реанимации.



С набережной упал 59-летний житель Приморского района города. Судя по его соцсетям, петербуржец нередко фотографируется, забравшись повыше или сидя на ограждениях.

