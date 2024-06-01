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    Врачи спасают петербуржца, едва не утонувшего во время гуляний в честь Дня города

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    Ночные гулянья в центре Петербурга едва не закончились фатально для жителя Приморского района города.

    Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи 1 июня экстренные службы сообщили о падении мужчины в Неву. По предварительным данным, из воды его достали в бессознательном состоянии и до приезда скорой откачивали на Дворцовой пристани.

    Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. За его жизнь борются в реанимации.

    С набережной упал 59-летний житель Приморского района города. Судя по его соцсетям, петербуржец нередко фотографируется, забравшись повыше или сидя на ограждениях.

    До двух часов ночи Дворцовая набережная была свободна от машин. В честь дня рождения Петербурга в центре оркестр исполнял классическую музыку. Кульминацией концерта стало зажжение Ростральных колонн и разведение Дворцового моста раньше обычного. Пролёты поднимались в полночь под «Гимн великому городу» Глиэра.

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