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    Петербуржцы гуляют по Невскому проспекту. Его часть перекрыли на время концерта «Музыка Дворцового моста»

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    Петербуржцы вечером 31 мая гуляют по перекрытому участку Невского проспекта. Движение машин ограничили на время концерта «Музыка Дворцового моста» в рамках празднований Дня города. Перекрытие продлится с 19:30 до 02:00.

    На время праздничного концерта городская администрация организовала перекрытие Невского проспекта от Малой Морской до Дворцового проезда. Кроме этого, пешеходными стали сам Дворцовый проезд, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Биржевая площадь, Адмиралтейский проспект от Невского до Гороховой и Университетская набережная от съездов с Дворцового моста до Менделеевской линии и Биржевому проезду.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    На концерте исполняют классическую музыку оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело и солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Его кульминацией станет зажжение Ростральных колонн и разведение моста, которое начнется в полночь. «Фонтанка» подробно рассказывала о праздновании Дня города в Петербурге и о том, куда можно сходить в дни с 31 мая по 2 июня.

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    В ночь с 31 мая на 1 июня будут круглосуточно работать некоторые автобусы и метро. Большинство станций будут открыты всю ночь для входа и выхода. Подробнее о работе общественного транспорта и перекрытиях в эти выходные читайте в разборе «Фонтанки».

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