Петербуржцы гуляют по Невскому проспекту. Его часть перекрыли на время концерта «Музыка Дворцового моста»

Петербуржцы вечером 31 мая гуляют по перекрытому участку Невского проспекта. Движение машин ограничили на время концерта «Музыка Дворцового моста» в рамках празднований Дня города. Перекрытие продлится с 19:30 до 02:00.



На время праздничного концерта городская администрация организовала перекрытие Невского проспекта от Малой Морской до Дворцового проезда. Кроме этого, пешеходными стали сам Дворцовый проезд, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Биржевая площадь, Адмиралтейский проспект от Невского до Гороховой и Университетская набережная от съездов с Дворцового моста до Менделеевской линии и Биржевому проезду.