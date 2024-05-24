Мороженое со вкусом нефти, «оперный сорвиголова» и актер из «Слова пацана». Как Петербург будет отмечать День города

Фото: Евгений Егоров / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этом году День города будем отмечать аж два уик-энда. Уже в ближайшие дни пройдут культурные мероприятия, посвященные 321-летию Петербурга.

25 мая в Соляном городке и во внутренних дворах Академии Штиглица развернется «Город мастеров» (0+). Фестиваль искусств и ремесел с 11:00 до 18:00 будет обучать посетителей разным видам декоративно-прикладного искусства, каллиграфии, печатной графике. Там же будет работать арт-ярмарка — на ней можно будет приобрести авторские произведения живописи, графики, скульптуры, а также ювелирные изделия, одежду, аксессуары, посуду ручной работы и сувенирную продукцию.



Фото: Павел Каравашкин/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





К празднованию в этом году присоединится СПбГУ. На территории Санкт-Петербургского государственного университета с 11:00 до 20:00 пройдет геоквест «Университетский остров», участники которого узнают малоизвестные факты о вузе и откроют для себя остров с новой стороны (участие — по регистрации). После прохождения игры можно будет сходить на экскурсию «Дворы васильевского кампуса» (нужна регистрация), посмотреть Парк современной скульптуры СПбГУ, узнать историю длинного коридора здания Двенадцати коллегий и послушать музыкальные выступления во дворике филфака. В 12:00 начнет работу университетский лекторий, в программе которого лекции «Как студенты малому бизнесу помогают», «Прикладная риторика: инструменты успешного общения для всех», а также доклады о птицах Петербурга, динозаврах, полупроводниковых наноструктурах и современной химии. Регистрация — по ссылке.



В это же время (а также на следующий день, 26 мая) праздник развернется на площади Островского, где пройдет очередной Фестиваль мороженого (0+). Организаторы обещают более 300 видов лакомства и экзотические вкусы — вплоть до нефти. Как обычно, будут разные конкурсы и мастер-классы (включая рисование мороженым) и музыкальная программа.

А в тот же день вечером «Фонтанка.ру» проведет традиционный «ЗСД Фонтанка Фест» (12+). У его участников будет уникальная возможность полюбоваться видами на город, порт и на вантовые мосты, сделать фотографии заката и новых архитектурных достопримечательностей района по ходу прохождения веломаршрута длиной 15 километров.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тех, кто будет гулять по центру города 26 мая, порадует День фехтовальщика (0+) в Александровском саду. Публику ждет большой спектакль с демонстрацией различных видов фехтования: исторического, сценического, артистического, показательные бои, костюмированные выступления, театральные постановки, старинные танцы и показ мод.



Непосредственно в сам День города — 27 мая — программа праздничных мероприятий начнется с самого утра: традиционно, в 10:00, пройдет возложение цветов к памятнику Петру I — Медному всаднику. После официальной части, на время которой будет ограничено движение по Сенатской площади, в акции смогут принять участие горожане — там же с 11:00 можно будет посмотреть поэтическую видеопрограмму на экранах.

В 11:00 празднование переместится в Петропавловскую крепость. На ее Соборной площади сначала выступит Сводный детский духовой оркестр, а в 12:00 на сцене в Нарышкином бастионе начнется концертная программа с участием скрипичного дуэта Никиты Демина и Любови Бауэр, артистов оперетты Ирины Мкртичевой и Анатолия Ломунова с ансамблем танца «Барыня», барабанного шоу «Драм Тайм» и других. В 16:00 на сцену выйдет Сергей Рогожин, а завершится все каверами на советские и российские хиты.



В 18:00 праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!» (6+), вход на который будет осуществляться по пригласительным билетам, начнется в БКЗ «Октябрьский». На сцену выйдут Михаил Боярский, Василий Герелло и Илья Резник, Зара, Евгений Дятлов, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, Стас Пьеха, финалистка телепроекта «Голос» Александра Воробьева, Эдуард Хиль-младший и другие, их выступления будет сопровождать симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

С 30 мая по 2 июня в городе пройдет Фестиваль ледоколов (6+) — посетителям вновь предложат подняться на борт и посмотреть, как выглядят эти мощные суда изнутри.



Но основные празднования пройдут 31 мая. В пятничный вечер в 21:30 празднование продолжит концерт «Классика на Дворцовой» (6+) при участии всемирно известных оперных солистов, симфонического оркестра и артистов балета.



Фото: Владимир Черенков/предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





После этого публика сможет переместиться на Адмиралтейскую набережную, где с 23:15 русскую классику будет исполнять оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело и солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Кульминацией концерта «Музыка Дворцового моста» (0+) станет зажжение Ростральных колонн и разведение моста, которое начнется в полночь.



Будьте внимательны: в этом году фейерверка не планируется — поскольку не планируется фестиваля огня: год для города — не юбилейный.



Зато много света и огня будет на праздничном концерте «Петровские ассамблеи 3.2.1» (12+), который пройдет 2 июня на «Газпром Арене» с 18:00. Часть билетов на это мероприятие распространяется бесплатно через молодежные организации и студенческие советы, а часть можно приобрести за 321 рубль. Среди участников — MIA BOYKA, «Три дня дождя», Асия, FILATOV&KARAS, рэперы из объединения «52» ALBLAK 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG. Ведущим станет Леон Кемстач, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана».

