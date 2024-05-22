В Соляном переулке раскинется город мастеров

На один день — 25 мая — Соляной переулок и внутренние дворы Академии Штиглица заполонят скульпторы, художники, стеклодувы, кузнецы, гончары и дизайнеры — здесь пройдет фестиваль искусств «Город мастеров». Вход свободный, 0+

С 11:00 до 18:00 посетители будут открывать для себя секреты росписи по ткани, печатной графики, каллиграфии, горячей художественной эмали и многих других искусств — запланировано более двадцати мастер-классов по техникам изобразительного и декоративно-прикладного искусства (на часть из них нужна предварительная регистрация). В качестве учителей выступят преподаватели, мастера и студенты Академии. Также будет работать арт-ярмарка.

В рамках дополнительной программы фестиваля в корпусе дизайна по адресу ул. Чайковского, 3 уже во второй раз пройдет фестиваль промышленного и медиа дизайна, а также будет возможность посетить выставки в залах Музея прикладного искусства «Удивительные миры Дж. Пиранези» и «Летний сад», выставки в Большом выставочном зале академии «Флора и Фауна».



Подробную программу и регистрацию на мастер-классы ищите в паблике фестиваля ВКонтакте.

