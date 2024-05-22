    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    770мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.41eur98.3

    В Соляном переулке раскинется город мастеров

    688
    обсудить

    На один день — 25 мая — Соляной переулок и внутренние дворы Академии Штиглица заполонят скульпторы, художники, стеклодувы, кузнецы, гончары и дизайнеры — здесь пройдет фестиваль искусств «Город мастеров». Вход свободный, 0+

    Фото: Павел Каравашкин, архив «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    С 11:00 до 18:00 посетители будут открывать для себя секреты росписи по ткани, печатной графики, каллиграфии, горячей художественной эмали и многих других искусств — запланировано более двадцати мастер-классов по техникам изобразительного и декоративно-прикладного искусства (на часть из них нужна предварительная регистрация). В качестве учителей выступят преподаватели, мастера и студенты Академии. Также будет работать арт-ярмарка.

    В рамках дополнительной программы фестиваля в корпусе дизайна по адресу ул. Чайковского, 3 уже во второй раз пройдет фестиваль промышленного и медиа дизайна, а также будет возможность посетить выставки в залах Музея прикладного искусства «Удивительные миры Дж. Пиранези» и «Летний сад», выставки в Большом выставочном зале академии «Флора и Фауна».

    Подробную программу и регистрацию на мастер-классы ищите в паблике фестиваля ВКонтакте.

    Фото: Павел Каравашкин, архив «Фонтанки»

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close