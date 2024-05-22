В Александровском саду пройдет День фехтовальщика

Накануне Дня основания Санкт-Петербурга, 26 мая, в Александровском саду пройдет праздник «День фехтовальщика». Вход свободный. 0+
Участие в празднике примут 25 творческих, молодёжных и детских коллективов. Зрителей ждёт большой спектакль с демонстрацией различных видов фехтования: исторического, сценического, артистического, показательные бои, костюмированные выступления, театральные постановки, старинные танцы и показ мод.
Начнется День фехтовальщика в 13:00 с выступления Дуэта восточной музыки: Александр Карадемирджи (аль-уд), Андрей Иванов (перкуссия), при участии Христины Тонких (вокал) и концерта поэта и автора-исполнителя Полины Баранковой. Затем в программе — выступления Ансамбля танцев раннего Возрождения Stella («Стелла»), Ансамбля танцев эпохи Возрождения Vento del tempo («Венто дель темпо»), Театра танца Монплезир.
На площадках разных школ дети и взрослые будут смогут познакомиться с фехтованием различных направлений (в том числе бои на ирландских тростях), выбрать себе эпоху по вкусу и посетить открытые уроки и поединки на безопасном оружии.
День фехтовальщика основан Санкт-Петербургским фехтовальным клубом в 2005 году. Праздник отмечается в воскресенье, предшествующее Дню основания города.
В программе могут быть изменения. Подробное расписание выступлений смотрите на сайте или в паблике «ВКонтакте».