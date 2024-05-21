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    На фестивале мороженого обещают летнюю погоду и мороженое со вкусом нефти

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    Традиционный фестиваль мороженого, который ежегодно проходит на площади Островского в честь дня рождения Петербурга (отмечается 27 мая) пройдет в этом году 25 и 26 мая.

    Фото: pixabay.com
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    На празднике обещают более 300 видов мороженого от 20 производителей. Среди самых необычных вкусов организаторы называют малину с перцем, сыр с крекером, и, пожалуй, самый любопытный и неоднозначный — нефть.

    Кроме собственно самого мороженого, в программе фестиваля — музыкальные выступления и «Мульт-театр», рисование мороженым и другие мастер-классы, а также соревнования по перетягиванию каната, гигантские пазлы и другие развлечения, рассчитанные на детей.

    Фестиваль мороженого проходит в Петербурге почти 30 лет. Посетители праздника съедают около 35 тонн ледяного лакомства.

    Вход свободный, 0+

    Фото: pixabay.com

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