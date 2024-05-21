На фестивале мороженого обещают летнюю погоду и мороженое со вкусом нефти

Традиционный фестиваль мороженого, который ежегодно проходит на площади Островского в честь дня рождения Петербурга (отмечается 27 мая) пройдет в этом году 25 и 26 мая.
На празднике обещают более 300 видов мороженого от 20 производителей. Среди самых необычных вкусов организаторы называют малину с перцем, сыр с крекером, и, пожалуй, самый любопытный и неоднозначный — нефть.
Кроме собственно самого мороженого, в программе фестиваля — музыкальные выступления и «Мульт-театр», рисование мороженым и другие мастер-классы, а также соревнования по перетягиванию каната, гигантские пазлы и другие развлечения, рассчитанные на детей.
Фестиваль мороженого проходит в Петербурге почти 30 лет. Посетители праздника съедают около 35 тонн ледяного лакомства.
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