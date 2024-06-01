ТАСС: более 1700 человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокус сити холле»

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в результате террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл» и допрошены в соответствующем статусе. Об этом 1 июня сообщает агентство ТАСС, ознакомившись с постановлением об аресте обвиняемых в теракте.
Кроме того, из материалов, оказавшихся в распоряжении агентства, можно узнать следующее:
более 800 человек были допрошены в качестве свидетелей;
было проведено более 20 обысков;
совершено более 65 осмотров мест происшествия;
было назначено более 650 различных судебных экспертиз: судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических.
«Каких-либо данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных материалах не содержится», — утверждается в документе.
Между тем сегодня стало известно, что двух сотрудников концертного зала следствие обвинило в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.