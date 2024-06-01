    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 30

    1 м/с, южн

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.19eur97.79

    ТАСС: более 1700 человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокус сити холле»

    2080
    4 комментария

    Более 1700 человек были признаны потерпевшими в результате террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл» и допрошены в соответствующем статусе. Об этом 1 июня сообщает агентство ТАСС, ознакомившись с постановлением об аресте обвиняемых в теракте.

    Кроме того, из материалов, оказавшихся в распоряжении агентства, можно узнать следующее:

    более 800 человек были допрошены в качестве свидетелей;

    было проведено более 20 обысков;

    совершено более 65 осмотров мест происшествия;

    было назначено более 650 различных судебных экспертиз: судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических.

    «Каких-либо данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных материалах не содержится», — утверждается в документе.

    Между тем сегодня стало известно, что двух сотрудников концертного зала следствие обвинило в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крокус Сити ХоллТерактПотерпевшие
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close