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    Японские макаки в Ленинградском зоопарке демонстрируют семейную идиллию

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    Следить за детьми бывает непросто, особенно когда их больше одного, но Миа из Ленинградского зоопарка справляется.

    Пасторальной сценой из жизни японских макак в День защиты детей, 1 июня, поделилась пресс-служба петербургского зверинца. Младшему сыну четы Киото и Мии чуть больше месяца, пока он не отходит от мамы. Ещё один жмётся поближе — судя по всему, это средний детёныш Акира, который пока не свыкся с ролью старшего брата.

    Первенец пары — Кайко — появился на свет в 2021 году, через шесть лет после того, как двух представителей самых северных обезьян в мире привезли в Петербург из Японии.

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