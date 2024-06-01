Японские макаки в Ленинградском зоопарке демонстрируют семейную идиллию

Следить за детьми бывает непросто, особенно когда их больше одного, но Миа из Ленинградского зоопарка справляется.



Пасторальной сценой из жизни японских макак в День защиты детей, 1 июня, поделилась пресс-служба петербургского зверинца. Младшему сыну четы Киото и Мии чуть больше месяца, пока он не отходит от мамы. Ещё один жмётся поближе — судя по всему, это средний детёныш Акира, который пока не свыкся с ролью старшего брата.

