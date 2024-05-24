вы слушали когда-нибудь, как город поет?
Музыкальный Петербург
Конечно, не все партии можно услышать одновременно. Эта полифония требует удачи, работы воображения и тренировки музыкальной памяти. Но вы непременно справитесь, потому что вам помогут программа «Роман с городом» на «Эльдорадио» и проект «(От)Личный Петербург». Вот такой у нас подарок ко дню рождения города.
Вы замечали, что наш город очень музыкален? Даже если не ходить там, где собираются уличные музыканты, и не гулять под окнами музыкальных театров в разгар репетиций, вы все равно сможете уловить его многоголосье.
Метро
Allegretto con energia
Первая мелодия, о которой вы, возможно, даже и не думали, как о музыке, — это метро. Прислушайтесь к гулу приближающихся поездов, особенно если на станцию въезжают два сразу. Оцените четкий ритм стука колес. И шум толпы на станции — как аккомпанемент.
Но лучшая музыка там, где еще и красиво вокруг. И чтобы в полной мере насладиться партией метро в нашей огромной симфонии, приезжайте на станцию метро «Автово» — это настоящее произведение искусства.
Ее наземный вестибюль достаточно пышен: обычная история в те времена, когда самым модным стилем был сталинский ампир. Но даже он не готовит нас к тому, что нас ждет под землей. Уникальные граниты, роскошная лепнина, поистину царские люстры и торжественное панно «Победа».
Но самое необычное – это 46 колонн, 16 из которых украшены уникальным рельефным прессованным стеклом. Оно закреплено на металлической ленте поверх бетона, но кажется, что из него сделана вся колонна. Оказывается, внутренняя поверхность стеклянных панелей граненая, поэтому свет отражается от нее прежде, чем достигает бетона.
Ее наземный вестибюль достаточно пышен: обычная история в те времена, когда самым модным стилем был сталинский ампир. Но даже он не готовит нас к тому, что нас ждет под землей. Уникальные граниты, роскошная лепнина, поистину царские люстры и торжественное панно «Победа».
Но самое необычное – это 46 колонн, 16 из которых украшены уникальным рельефным прессованным стеклом. Оно закреплено на металлической ленте поверх бетона, но кажется, что из него сделана вся колонна. Оказывается, внутренняя поверхность стеклянных панелей граненая, поэтому свет отражается от нее прежде, чем достигает бетона.
Парки и сады
Adagio dolce
Где в городе послушать тишину? Шелест и шорох листвы, пение птиц, плеск воды, падающей с весла, и хлопанье лебединых крыльев, звуки отдаленного концерта со сцены и даже, если очень сильно прислушаться, звуки растущей травы — все это парки и сады Петербурга.
Чтобы услышать всю эту чарующую мелодию, мы приглашаем вас на остров-парк — Елагин. На пустынных его берегах трудами и повелениями обер-гофмейстера Ивана Елагина появился живописный пейзажный (английский) парк с каналами, прудами и гротами. А на востоке острова по проекту Джакомо Кваренги был возведен дворец, в котором гостил сам Калиостро.
На стрелке Елагина острова было принято собираться на закате. Это ввела в обычай графиня Юлия Самойлова, муза и любовь Карла Брюллова. И посейчас, если прийти к здешним львам и прислушаться, можно услышать в плеске воды шелест шелка и отзук светских бесед. А на противоположном, обращенном к Каменному, конце острова стоит Павильон под флагом, или «Миловида». В этом изящном сооружении отношения со звуками совершенно особенное: если встать в центре обрамленной колоннадой открытой террасы павильона, хлопнуть в ладоши или что-то сказать, звук усилится, отразившись от купола. Попробуйте!
А в программе «Роман с городом» на «Эльдорадио» вы узнаете еще об одном уникальном зеленом оазисе нашего города: самом большом в Европе Ботаническом саду. В Северной столице он носит имя Петра Великого.
На стрелке Елагина острова было принято собираться на закате. Это ввела в обычай графиня Юлия Самойлова, муза и любовь Карла Брюллова. И посейчас, если прийти к здешним львам и прислушаться, можно услышать в плеске воды шелест шелка и отзук светских бесед. А на противоположном, обращенном к Каменному, конце острова стоит Павильон под флагом, или «Миловида». В этом изящном сооружении отношения со звуками совершенно особенное: если встать в центре обрамленной колоннадой открытой террасы павильона, хлопнуть в ладоши или что-то сказать, звук усилится, отразившись от купола. Попробуйте!
А в программе «Роман с городом» на «Эльдорадио» вы узнаете еще об одном уникальном зеленом оазисе нашего города: самом большом в Европе Ботаническом саду. В Северной столице он носит имя Петра Великого.
Реки и каналы
Largo dolce
Петербург был построен в дельте Невы со всеми, извините за каламбур, вытекающими: 93 реки, больше сотни прудов, озер, каналов, Финский залив... Местность влажная, болотистая и богатая водными звуками. Плеск волн о гранит, ломающийся лед, шелест деревьев на морском ветру, крики чаек, шум моторов проходящих мимо катеров, непременные обрывки экскурсий и светские беседы о том, ждать наводнения или не стоит.
Чтобы все это услышать, можно не идти на большую Неву, а прийти на Фонтанку — не сайт, а реку. Как нам рассказали в программе «Роман с городом», она, пожалуй, самая мистическая у нас, да еще и многоликая: была и Голодушей, и Безымянным Ериком, и Фонтанной, а стала просто Фонтанкой. Кстати, где-то у ее истока, рядом с Летним садом, была деревня Враловщина — и как тут не вспомнить любовь петербуржцев к мифам и легендам, а попросту вракам!
Потом эта река некоторое время служила границей появившегося Петербурга, по берегам выстроили прекрасные дома и особняки... На Фонтанке стоит Михайловский замок, прямо до крыши полный мистикой. Есть свои тайны и в Аничковом дворце, а уж на мосту-то их сколько: например, до сих пор спорят, как развивается композиция, с какой группы статуй надо начинать, чтобы сложилась история об укрощении коня!
И, конечно, именно на Фонтанке находится дом с ротондой, любовь всех экстрасенсов и магов не только города, но и всего мира. Вообще-то это, конечно, просто парадная, но сколько о ней ходит легенд! Говорили, что это было любимое место Распутина, что здесь можно попасть в потусторонний мир, вызвать демонов, встретить целиком масонскую ложу. А потом ее облюбовали неформалы, и какая музыка тут только не звучала!
Спуститесь поближе к водам Фонтанки, послушайте, какие тайны она вам расскажет под мелодию волн.
Потом эта река некоторое время служила границей появившегося Петербурга, по берегам выстроили прекрасные дома и особняки... На Фонтанке стоит Михайловский замок, прямо до крыши полный мистикой. Есть свои тайны и в Аничковом дворце, а уж на мосту-то их сколько: например, до сих пор спорят, как развивается композиция, с какой группы статуй надо начинать, чтобы сложилась история об укрощении коня!
И, конечно, именно на Фонтанке находится дом с ротондой, любовь всех экстрасенсов и магов не только города, но и всего мира. Вообще-то это, конечно, просто парадная, но сколько о ней ходит легенд! Говорили, что это было любимое место Распутина, что здесь можно попасть в потусторонний мир, вызвать демонов, встретить целиком масонскую ложу. А потом ее облюбовали неформалы, и какая музыка тут только не звучала!
Спуститесь поближе к водам Фонтанки, послушайте, какие тайны она вам расскажет под мелодию волн.
Мосты
Lento con amore
Где реки — там и мосты, а они в нашем городе тоже весьма музыкальны. Могут гулко вибрировать в такт шагам, петь при разведении всеми своими могучими механизмами, под мостами особая акустика — и обычный разговор может услышать вся река и окрестности. А уж плеск воды становится настоящей песней.
Раньше таких звуков было больше: на мостах горели газовые и масляные фонари с их характерным шумом. Правда, слышно их наверняка было только в полной тишине.
Первый большой постоянный мост через Неву — Благовещенский, его открыли в 1842 году. При его создании использовались многочисленные инженерные новшества и свежие эстетические средства: чугунные арочные конструкции. изящная ограда с трезубцами и морскими коньками и так далее.
Каких только мостов в Петербурге нет: цепные, цветные, над сушей, изящные, широкие, массивные, кружевные. Не зря один из символов Северной столицы — разведенный мост.
Побывать под большим мостом не на катере можно, например, спустившись под Литейный. Правда, в белые ночи там очень много народу и мало кто может услышать его песню, но помните: мосты разводят до ноября — рано или поздно получится.
Первый большой постоянный мост через Неву — Благовещенский, его открыли в 1842 году. При его создании использовались многочисленные инженерные новшества и свежие эстетические средства: чугунные арочные конструкции. изящная ограда с трезубцами и морскими коньками и так далее.
Каких только мостов в Петербурге нет: цепные, цветные, над сушей, изящные, широкие, массивные, кружевные. Не зря один из символов Северной столицы — разведенный мост.
Побывать под большим мостом не на катере можно, например, спустившись под Литейный. Правда, в белые ночи там очень много народу и мало кто может услышать его песню, но помните: мосты разводят до ноября — рано или поздно получится.
Вокзалы
Allegro con moto
Самый красивый и музыкальный вокзал у нас, конечно, Витебский, король российских вокзалов. Именно здесь начиналась первая российская железная дорога. В конце октября 1837 года именно отсюда двинулся поезд, который за 35 минут добрался до Царского Села, а обратно еще быстрее — за 27.
А еще раньше на вокзалах играла музыка. Сам Штраус, между прочим, выступал в Павловском вокзале. И само слово «вокзал» происходит от английского Воксхолл — было такое увеселительное заведение у Лондона.
А еще раньше на вокзалах играла музыка. Сам Штраус, между прочим, выступал в Павловском вокзале. И само слово «вокзал» происходит от английского Воксхолл — было такое увеселительное заведение у Лондона.
Что мы услышим на вокзале? Слова прощаний и встреч, стук колес отъезжающих поездов, тепловозные гудки… Кстати, кое-где у нас еще паровозы гудят, послушайте: это хоть и очень forte, но весьма espressivo.
Львы в городе
Vivace
Больше фактов о музыкальном Петербурге слушайте в программе «Роман с городом» по будням с 24 по 31 мая в 13:30 на «Эльдорадио».
Придите к самым удивительным львам города — ши–цза на Петровской набережной. «Разве это львы?» — говорят те, кто впервые их видят, ведь они. напоминают зубастых и когтистых жаб. Их подарил Петербургу помощник приамурского генерал-губернатора Николай Иванович Гродеков, а родом ши-цза из китайского города Гирина.
Около них остановитесь белой ночью — и в минуты полной тишины вы наверняка услышите слабый отзвук китайской пентатоники в плеске волн или шуме дождя. А если придется вам проходить мимо в грозу — то рокот барабанов.
Около них остановитесь белой ночью — и в минуты полной тишины вы наверняка услышите слабый отзвук китайской пентатоники в плеске волн или шуме дождя. А если придется вам проходить мимо в грозу — то рокот барабанов.
Львы у нас повсюду. В центре вы их найдете почти что на каждой улице. Только они, конечно, каменные: статуи, барельефы, маскароны… Какие же звуки они могут издавать?
Allegretto con energia — умеренно быстро с энергией
Allegro con moto — быстро, подвижно
Vivace — быстро и энергично
Largo con amore — очень медленно и широко, с любовью
Adagio dolce — медленно, нежно
Forte — громко
Espressivo — выразительно
Allegro con moto — быстро, подвижно
Vivace — быстро и энергично
Largo con amore — очень медленно и широко, с любовью
Adagio dolce — медленно, нежно
Forte — громко
Espressivo — выразительно
Allegretto con energia — умеренно быстро с энергией
Allegro con moto — быстро, подвижно
Vivace — быстро и энергично
Largo con amore — очень медленно и широко, с любовью
Adagio dolce — медленно, нежно
Forte — громко
Espressivo — выразительно
Allegro con moto — быстро, подвижно
Vivace — быстро и энергично
Largo con amore — очень медленно и широко, с любовью
Adagio dolce — медленно, нежно
Forte — громко
Espressivo — выразительно
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Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: IStock
Аудиофайлы предоставлены: АО «Радио Катюша»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: IStock
Аудиофайлы предоставлены: АО «Радио Катюша»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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