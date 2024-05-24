Чтобы все это услышать, можно не идти на большую Неву, а прийти на Фонтанку — не сайт, а реку. Как нам рассказали в программе «Роман с городом», она, пожалуй, самая мистическая у нас, да еще и многоликая: была и Голодушей, и Безымянным Ериком, и Фонтанной, а стала просто Фонтанкой. Кстати, где-то у ее истока, рядом с Летним садом, была деревня Враловщина — и как тут не вспомнить любовь петербуржцев к мифам и легендам, а попросту вракам!



Потом эта река некоторое время служила границей появившегося Петербурга, по берегам выстроили прекрасные дома и особняки... На Фонтанке стоит Михайловский замок, прямо до крыши полный мистикой. Есть свои тайны и в Аничковом дворце, а уж на мосту-то их сколько: например, до сих пор спорят, как развивается композиция, с какой группы статуй надо начинать, чтобы сложилась история об укрощении коня!



И, конечно, именно на Фонтанке находится дом с ротондой, любовь всех экстрасенсов и магов не только города, но и всего мира. Вообще-то это, конечно, просто парадная, но сколько о ней ходит легенд! Говорили, что это было любимое место Распутина, что здесь можно попасть в потусторонний мир, вызвать демонов, встретить целиком масонскую ложу. А потом ее облюбовали неформалы, и какая музыка тут только не звучала!



Спуститесь поближе к водам Фонтанки, послушайте, какие тайны она вам расскажет под мелодию волн.

