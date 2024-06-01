«Сухой Суперджет» не вылетел из Петербурга из-за повреждения фюзеляжа

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса авиакомпании «Азимут» в Петербурге 1 июня. По данным «Фонтанки», самолёт подвёл забытый шланг.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, вылет рейса Петербург - Калуга отложен по техническим причинам. 76 пассажиров вынуждены ждать в аэропорту, авиакомпания обеспечила их напитками.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полётов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования», - сообщает надзорное ведомство.
Судя по онлайн-табло, вылет рейса A4 6114 был назначен на 17:45. Его перенесли на 23:00. К месту назначения пассажиров должен был доставить «Сухой Суперджет», но лететь предстоит резервным бортом.
«Фонтанке» стало известно, что менять воздушное судно решено из-за повреждения фюзеляжа. По предварительным данным, после охлаждения салона перед вылетом, водитель отъехал, не вынув шланг, через который подавался холодный воздух.