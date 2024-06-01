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    В горизбирком Петербурга принесли документы первые участники губернаторских выборов: бюджетница, общественник и оппозиционный кандидат в мэры Москвы

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    В Петербурге появились первые участники выборов губернатора Петербурга. Трое самовыдвиженцев подали документы 31 мая.

    Данные о них появились на сайте горизбиркома. Один из них — Владислав Воронков, специалист в области ЖКХ, глава партнерства «МежРегионРазвитие». Воронков — сторонник «Единой России». «Фонтанке» он сказал, что поддерживает горожан и правительство города, а Александру Беглову хочет составить «здоровую конкуренцию на выборах». По его словам, он еще не вел переговоров с муниципальными депутатами, поэтому не знает, сможет ли преодолеть муниципальный фильтр. Для регистрации кандидатом в губернаторы нужно собрать подписи 155 депутатов из 84 муниципальных округов. Также Воронков отметил, что у него пока нет чётких предложений по предвыборной программе.

    Ещё одной самовыдвиженкой стала 36-летняя Лилия Судьина. Она работает директором бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга». Кроме того, она является депутатом муниципалитета «Ивановский» от «Единой России» в Невском районе города. Примечательно, что несколько лет назад главой Невского район был нынешний глава Фрунзенского Константин Серов. На звонок «Фонтанки» Судьина ответила, но, услышав вопрос о выборах, попросила перезвонить позже.

    Также документы на выдвижение подал 34-летний Иосиф Джагаев. Он обозначил себя как генерального директора ООО «Инновация». До этого он безуспешно участвовал в выборах в Москве, в том числе в мэрских. В его биографии есть должность помощника председателя в региональном отделении партии «Гражданская инициатива» в Республике Северная Осетия-Алания. Судя по его соцсетям, во время прошлых выборов он критически высказывался по отношению к «Единой России», выступал против поправок в Конституцию, а в 2022 году его задерживали за демонстрацию «экстремистской символики».

    Ранее стало известно, что Александр Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга от «Единой России». Выдвинуться его попросила блокадница Людмила Смирнова, а директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский предложил стать партийным кандидатом.

    Выборы главы Петербурга будут идти в течение трех дней. Они назначены на 6, 7 и 8 сентября.

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