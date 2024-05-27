Александр Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга от «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с петербуржцами предложил Александру Беглову стать на губернаторских выборах кандидатом от партии. Беглов согласился.
Как сообщает Смольный 27 мая, просьба к Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру прозвучала во время встречи с жителями Петербурга, которую проводил Дмитрий Медведев. На ней присутствовал и губернатор. «В судьбоносное для России время все здоровые силы нашей страны должны быть вместе. Чтобы выстоять и победить, обеспечить безопасность стране и достойную жизнь нашему народу, мы должны быть как ладонь, сжатая в кулак», — заявил Беглов. Медведев обращение жителей поддержал и предложил Александру Беглову стать кандидатом от «Единой России». Тот ответил согласием.
«Будем вместе с «Единой Россией» решать задачи, поставленные нашим президентом, в демографии, семейной политике, в науке и технологиях. Будем реализовывать стратегические проекты по развитию города. И вместе строить мегаполис XXI века — под руководством президента России», — добавил он.
Ранее Александр Беглов рассказал, что вопрос об участии в выборах ему адресовали блокадники, ветераны войны и общественники. Он взял паузу, чтобы посоветоваться с президентом Владимиром Путиным, который был в городе. Во время их встречи глава государства поддержал кандидатуру Беглова и пожелал ему успеха. После этого действующий губернатор Петербурга принял решение идти на второй срок.