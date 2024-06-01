Госдеп США обозначил свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского

Соединенные штаты Америки не изменили свою позицию в отношении статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Государственного департамента заявил агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, считает ли американская администрация Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

«США считают сложным проведение выборов в условиях боевых действий», сообщили в Госдепе и повторили ранее данный комментарий пресс-секретаря Мэттью Миллера, согласно которому этот вопрос должны решать власти и население страны Украины.