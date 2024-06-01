Госдеп США обозначил свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского

Соединенные штаты Америки не изменили свою позицию в отношении статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Государственного департамента заявил агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, считает ли американская администрация Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.
«США считают сложным проведение выборов в условиях боевых действий», сообщили в Госдепе и повторили ранее данный комментарий пресс-секретаря Мэттью Миллера, согласно которому этот вопрос должны решать власти и население страны Украины.
Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Власти объяснили отказ от их проведения тем, что законы однозначно запрещают в условиях военного положения вносить изменения в конституцию, проводить всеукраинские и местные референдумы, а также президентские, парламентские или местные выборы.
103 статья украинской конституции гласит, что президент страны избирается на пять лет, а 108-я статья уточняет, что он выполняет свои обязанности «до вступления на пост новоизбранного президента Украины».
Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что «легитимность Владимира Зеленского закончилась». «По предварительной оценке», единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной рады», также добавил он.