Путин: «Легитимность Зеленского закончилась»

Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По словам президента, переговоры с Украиной Россия готова вести с учетом «реалий, сложившихся на земле».

«Не мы прекратили эти переговоры — они прекратили. И даже больше — запретили сами себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали. Мы — за переговоры», — сказал Путин.

Путин также сказал, что нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.

«А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный <…> Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Украины. — Прим. ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства — или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов», — сказал Путин.



Определиться, с кем вести переговоры о мире, нужно на основе юридического анализа, это вопросы к украинской политической и правовой системе, заявил Путин.

«Если до этого дойдет (до переговоров. — Прим. ред.), а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены <…> нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело. <…> На этот вопрос должны ответить в самой Украине. <...> Насколько мне известно, надо посмотреть, что написано в Конституции Украины», — объяснил позицию России президент.



Примерно в тех же терминах о легитимности Зеленского российский лидер 17 мая говорил на итоговом брифинге после своего визита в Китай. Сегодня в Минске Путин заявил, что Россия могла бы вернуться в переговорный процесс с Украиной на основе тех договоренностей принципиального характера, которые были ранее достигнуты в Минске и Турции.



Напомним, еще в октябре 2023 года Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры. В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который тогда возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.