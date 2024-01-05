Эрдоган снова заявил о готовности провести мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.



«[Президент Эрдоган] выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине», — цитирует агентство заявление.



Также в ходе беседы главы государств обсуждали «региональные и глобальные вопросы».

