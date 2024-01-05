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    Эрдоган снова заявил о готовности провести мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине

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    В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

    «[Президент Эрдоган] выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине», — цитирует агентство заявление.

    Также в ходе беседы главы государств обсуждали «региональные и глобальные вопросы».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры. В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

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    Конфликт на УкраинеПереговоры по урегулированиюТурцияРеджеп ЭрдоганВладимир Зеленский
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