Эрдоган снова заявил о готовности провести мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.
«[Президент Эрдоган] выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине», — цитирует агентство заявление.
Также в ходе беседы главы государств обсуждали «региональные и глобальные вопросы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры. В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.